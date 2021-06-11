Гетманцев: налоговая амнистия в Украине - единственный шанс легализовать доходы

Рада одобрила налоговую амнистию для украинцев. Она позволит украинцам легализовать свои активы, то есть вывести не обложенные когда-то налогами средства «в белую» и избежать ответственности в будущем.

Об этом заявил глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

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По его словам, в Украине налоговая амнистия вводилась в 2015 году, но тогда она касалась только предприятий, а не физических лиц.

«Именно поэтому сегодня мы проводим первую и единственную амнистию, которая позволит „выйти в белую“ каждому украинцу. И нам очень важно, чтобы она была успешной. Потому что говорить, что эта не получится, получится следующая — неправильно. Это так не работает. Если первая амнистия не срабатывает, следующая точно будет хуже, как показывает практика. Поэтому мы имеем единственный шанс», — заявил он.

Кроме того, он сообщил, что у налоговой амнистии три цели:

вернуть деньги в экономику страны. Они должны работать не только на экономику страны, но и на своего владельца — не лежать под матрасом и не терять каждый год свою стоимость вследствие инфляции, а приносить дополнительные проценты;

сломать систему, которая была раньше, когда «государство воровало, а общество уклонялось от налогообложения»;

наполнение бюджета.

На вопрос, направлена ли амнистия против заробитчан, в «Слуге народа» пояснили и подчеркнули — амнистия дело вполне добровольное. То есть никто не будет заставлять вас выводить средства.

«Если они хотят — облагают налогом свои средства, не хотят — не облагают. При этом, если человек работал за границей официально и может подтвердить источник своих средств, ему не нужно подавать декларацию. И в законодательстве отсутствует ответственность за неподачу декларации и полномочия контролирующих органов спрашивать, откуда у тебя деньги. Но мы не исключаем, что это появится позже», — объясняет Даниил Гетманцев.

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Важный момент: нулевые декларации не будут подавать чиновники. Это сделали для того, чтобы они не смогли легализовать средства, полученные взятками, отметил народный депутат «Слуги народа» Александр Ковалев.

Так, чиновник, который подал электронную декларацию, не освобождается от ответственности за уклонение от налогообложения, а подав нулевую — мог бы быть освобожден.

На это обращает внимание и нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Среди основных преимуществ, которые получит государство от этого процесса, называет возможность довольно быстро собрать значительные налоги в госбюджет и увеличить базу налогообложения, говорит она.

«Налоговая амнистия — один из инструментов детенизации экономики. Обычно добровольное декларирование позволяет поощрить граждан вкладывать в экономику собственной страны и частично наполнить государственный бюджет», — отметила политик.