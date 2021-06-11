Топ-чиновницу ПриватБанка заочно арестовали

В эпизоде о растрате 137 млн грн в ПриватБанке Высший антикоррупционный суд назначил экс-главе департамента финансового менеджмента меру пресечения в виде содержания под стражей заочно, что является основанием для объявления в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным источников УП, говорится о Елене Бичихиной, которая по другому эпизоду растрат в 8 млрд грн в ПриватБанке уже объявлена в розыск. Она возглавляла департамент финансового менеджмента банка.

Так, 17 июня 2021 Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до ее задержания и доставки в суд для решения вопроса о применении избранной меры пресечения или ее замены на более мягкую.

Отмечается, что обвинение ходатайствовало о такой мере для использования возможностей международного полицейского сотрудничества в соответствии с Инструкцией использования информационной системы Интерпола.

«Указанное решение суда является основанием для инициирования публикации Генеральным секретариатом Интерпола красной карточки оповещения с целью розыска, задержания, ареста, ограничения свободы передвижения и последующей выдачи (экстрадиции) лица в Украине», — отмечают в САП.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Елену Бичихину, экс-главу департамента финансового менеджмента ПриватБанка — ее подозревают в растрате 8,2 миллиарда гривень ПриватБанка.

По версии следствия, бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с бывшим главой правления ПриватБанка Александром Дубилетом и экс-руководительницей департамента финансового менеджмента банка Еленой Бичихиной растратили почти 137 млн грн.

Как считают правоохранители, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах». Эта фирма признана Национальным банком Украины связанной с владельцами ПБ. По данным следствия, владельцами СК «Ингосстрах» были Яценко и другие служащие ПриватБанка.