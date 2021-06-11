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ГФС проводит обыски в «Киевавтодоре» из-за неуплаты налогов на сумму 30 млн грн

ГФС проводит обыски в «Киевавтодоре» из-за неуплаты налогов на сумму 30 млн грн

Сотрудники Г У ГФС в г. Киеве проводят обыски в служебных помещениях Коммунальной корпорации «Киевавтодор», в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту путепроводов на сумму более 30 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Установлено, что одно из обществ в течение 2019 — 2020 года по заказу КК «Киевавтодор» осуществляло работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в г. Киеве. Стоимость работ одного из путепроводов составляет более 400 млн гривен.

Указанная подрядная организация, действуя в сговоре со служебными лицами КК «Киевавтодор», отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, якобы привлеченных для выполнения субподрядных работ, что позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ.

На основании постановления суда по адресу офисных помещений КК «Киевавтодор» начаты обыски с целью получения первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

«Органы местного самоуправления, малый, средний и крупный бизнес, должны работать исключительно в рамках закона. Использование различных схем, в том числе умышленное завышение реальной стоимости работ или услуг, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением — все это вредит интересам общества и государства в целом. Наведение порядка в финансах столицы станет примером для эффективной деятельности других регионов. Эффективная экономика — сильное и крепкое государство», — отметил глава ГФС Вадим Мельник.

По материалам Finance.UA
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