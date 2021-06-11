Где украинцы собираются провести отпуск — опрос

31,6% украинцев, планирующих отпуск летом 2021 года, намерены провести его дома или на даче. 27,9% собираются посетить туристические места Украины, а 18,1% отправятся в зарубежное путешествие.
Об этом говорят данные нового соцопроса от исследовательской компании Gradus Research, который находится в распоряжении редакции Радио НВ.
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19,7% опрошенных в целом откажутся от полноценного летнего отдыха из-за карантина и пандемических ограничений. А 72,8% респондентов заявили, что отсутствие отдыха или сокращенный отпуск в той или иной степени влияет на их работоспособность и состояние (для 34,3% – сильно влияет, для 38,5% – влияет в определенной степени).
Также в опросе приведены ответы украинцев относительно того, как изменились их расходы на летний отдых в сравнении с докарантинным периодом: 31,3% заявили, что их расходы увеличились; а 28,3% – что уменьшились.
Среди ключевых критериев, по которым украинцы выбирают место для отдыха:
Для 22,7% опрошенных вопросы медицинской безопасности имеют первоочередное значение при выборе места для отдыха. 46,6% учитывают этот фактор, однако для них он не является определяющим. Тогда 18,8% респондентов сообщили, что медбезопасность никоим образом не влияет на их выбор места для проведения отпуска.
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