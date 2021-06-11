Mazda запланировала к 2025 году выпустить 13 моделей электрокаров и гибридов

Японская Mazda Motor рассчитывает к 2025 году выпустить 13 моделей электрокаров и гибридных автомобилей.

Как сообщает Reuters, полную электрификацию ассортимента автопроизводитель намерен провести к 2030 году.

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Выпуск трех гибридов, пяти плагин-гибридов и трех электромобилей начнется уже в следующем году. Акцентом в сбыте будет сделан на рынки Японии, Европы, США, Китая и стран АСЕАН.

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В части моделей будет использоваться многоуровневая масштабируемая архитектура Mazda Skyactiv, а в части – гибридная система Toyota Motor.

В мае компания заявила о намерении разработать специально для электромобилей упомянутую выше масштабируемую платформу. Автопроизводитель будет заниматься разработкой электромобилей самостоятельно, используя базовые технологии, созданные совместно Mazda, Toyota и Denso.