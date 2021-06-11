Mazda запланировала к 2025 году выпустить 13 моделей электрокаров и гибридов

Японская Mazda Motor рассчитывает к 2025 году выпустить 13 моделей электрокаров и гибридных автомобилей.
Как сообщает Reuters, полную электрификацию ассортимента автопроизводитель намерен провести к 2030 году.
Кстати, больше интересных новостей о технологиях – в телеграм-канале Finance.ua. Не забудьте подписаться! 🤫
Выпуск трех гибридов, пяти плагин-гибридов и трех электромобилей начнется уже в следующем году. Акцентом в сбыте будет сделан на рынки Японии, Европы, США, Китая и стран АСЕАН.
Читайте также: Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями
В части моделей будет использоваться многоуровневая масштабируемая архитектура Mazda Skyactiv, а в части – гибридная система Toyota Motor.
В мае компания заявила о намерении разработать специально для электромобилей упомянутую выше масштабируемую платформу. Автопроизводитель будет заниматься разработкой электромобилей самостоятельно, используя базовые технологии, созданные совместно Mazda, Toyota и Denso.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Льготы на проезд хотят заменить денежными выплатами: кого может касаться монетизация14 ч. назад - 3549 11
В Польше продукты вдвое дешевле, чем в Украине, а средняя зарплата втрое выше — СМИ13 ч. назад - 2610 8
В Украине может быть спровоцирована новая волна «утечки» бизнеса и трудовых мигрантов — исследование2 ч. назад - 406 2
Страны «Большой семерки» обязались прекратить поддержку угольной энергетики до конца 2021 года15 ч. назад - 309 2
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 644 2
Льготы на проезд хотят заменить денежными выплатами: кого может касаться монетизация14 ч. назад - 3549 11
В Польше продукты вдвое дешевле, чем в Украине, а средняя зарплата втрое выше — СМИ13 ч. назад - 2610 8
Банки снизили ставки по ипотечным кредитам11 ч. назад - 1260
Сколько зарабатывают Software Engineer (инфографика)10 ч. назад - 849
Один айтишник приносит экономике страны более 22 тысяч долларов (исследование)6 ч. назад - 727
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 645 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 996 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1059
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1398
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 738