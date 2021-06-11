Модерировать посты в Facebook будет искусственный интеллект

Компания Facebook тестирует искусственный интеллект (ИИ), маркирующий оскорбительные комментарии в группах социальной сети.

Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, ИИ будет маркировать «спорные» и потенциально конфликтные комментарии и отправлять администратору группы соответствующие оповещения. Кроме того, сообщения с неприемлемой лексикой в группах получат плашки «moderation alert» («оповещение модератора»).

Предполагается, что новый способ маркировки и оповещения поможет администраторам своевременно принимать необходимые действия для деэскалации конфликтов, в числе которых временное ограничение количества комментариев для отдельных пользователей групп и др. Ограничения не могут применяться в том числе к спорам о политике, вакцинации, культурных различиях.