Модерировать посты в Facebook будет искусственный интеллект

Компания Facebook тестирует искусственный интеллект (ИИ), маркирующий оскорбительные комментарии в группах социальной сети.
Об этом сообщил телеканал CNN.
По его данным, ИИ будет маркировать «спорные» и потенциально конфликтные комментарии и отправлять администратору группы соответствующие оповещения. Кроме того, сообщения с неприемлемой лексикой в группах получат плашки «moderation alert» («оповещение модератора»).
Предполагается, что новый способ маркировки и оповещения поможет администраторам своевременно принимать необходимые действия для деэскалации конфликтов, в числе которых временное ограничение количества комментариев для отдельных пользователей групп и др. Ограничения не могут применяться в том числе к спорам о политике, вакцинации, культурных различиях.
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