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Банк Индонезии запретил криптовалюты в качестве платежного средства

Банк Индонезии запретил криптовалюты в качестве платежного средства

Центробанк Индонезии запретил использовать криптовалюты в качестве платежного средства или других инструментов финансовых услуг.

Глава Банка Индонезии Перри Варджийо объявил о введении запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства.

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По его словам, запрет соответствует действующему законодательству, по которому цифровые активы не относятся к законным средствам платежа.

“Криптовалюта не относится к законным платежным инструментам в соответствии с Конституцией, законом о банках Индонезии и законом о валюте», – отметил Варджийо.

Он также добавил, что для обеспечения соблюдения нового запрета Банк Индонезии усилит работу надзорных органов.

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По материалам Финансовый клуб
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