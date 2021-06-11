Приоритеты состоятельных клиентов банков изменились в период карантина

За период пандемии состоятельные клиенты в Украине пересмотрели свое отношение к private banking.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
Во-первых, произошло сокращение luxury-сегмента. «Если раньше активно покупались дорогие яхты, недвижимость, то сейчас тот сегмент luxury, который был элементом life style, немного сократился. Люди пересмотрели свои приоритеты расходования денег», — говорит директор департамента частного банкинга Альфа-Банка Виктория Пивнева.
По ее словам, изменились сами приоритеты в «life style». «У нас популярным направлением стал life style. Это обучение детей за рубежом — подбор университетов, школ. Это заказ чартера как целиком, так и покупка мест, когда летят, например, восемь человек. Это и аренда яхт и аренда недвижимости за рубежом. Просто люди перефокусировали свои основные направления», — отмечает Виктория Пивнева.
Во-вторых, карантин заставил клиентов пересмотреть свое отношение к ликвидности. Он поставил перед клиентами вопрос: если все закроется и деньги будут недоступны, где они будут находиться? «И со счетов немного перекочевало в кэш, и часть этого кэша пошла в банковские ячейки, а часть — в „карман“ на случай, если все закроется», — говорит руководитель управления премиального банкинга Укрэксимбанка Даниил Меркулов.
Владельцы бизнеса уже больше думают не о том, куда поехать отдохнуть, а как помочь своему бизнесу. «Акцент потребности услуг корпоративного бизнеса в private banking вырос на 40−50%. Владельцы бизнеса ставят вопрос нашим персональным менеджерам, а какие есть продукты, как можно обслужить, можно ли открыть счета нерезидентов своих компаний в отделениях private», — рассказал заместитель председателя правления ТАСкомбанка Олег Поляк.
Многие состоятельные украинцы перешли с депозитов в госбумаги. «На фоне снижения валютных ставок клиенты ушли в ОВГЗ», — отмечает руководитель проектов департамента продаж и развития розничного бизнеса ПУМБ Александр Волтарнист.
Настоящий бум этого сегмента произошел в Укрэксимбанке. «ОВГЗ, которых было пять сделок до ноября 2020 года, сейчас под 300 сделок — мы сделали за полгода на 1,4−1,5 млрд грн. Депозитный портфель немного растет, и клиенты принесли 1,5 млрд грн и через нас провели эти операции», — отметил Даниил Меркулов.
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