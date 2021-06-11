Автомобилистам рассказали, как обменять старое водительское удостоверение на новое.
Об этом сообщает Дорожный адвокат.
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Сейчас в Украине используются следующие типы водительских удостоверений:
Любое из этих водительских удостоверений действительно на территории Украины и предоставляет право управлять транспортными средствами соответствующей категории.
Что касается сроков действия удостоверений, то удостоверение советского образца и ламинированные срока действия не имеют. Только у пластиковых европейского образца есть срок действия.
Для чего нужно менять водительское удостоверение на новое:
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Обмен удостоверения производится без сдачи экзаменов. Обмен водительского удостоверения можно произвести в любом сервисном центре МВД, независимо от зарегистрированного места жительства.
В новом удостоверении водителя указываются категории:
Для обмена старого удостоверения на новое водитель должен лично подать в сервисный центр МВД следующие документы:
После внесения в государственный реестр информации об обмене водительского удостоверения, старое водительское удостоверение считается недействительным.
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