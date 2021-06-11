Автомобилистам рассказали, как обменять старое водительское удостоверение на новое.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

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Сейчас в Украине используются следующие типы водительских удостоверений:

советского образца (до 1993 года);

“ламинированное” (1993-2011 годов);

пластик (после 29.03.2011);

обновленный пластик (после 01.04.2021).

Любое из этих водительских удостоверений действительно на территории Украины и предоставляет право управлять транспортными средствами соответствующей категории.

Что касается сроков действия удостоверений, то удостоверение советского образца и ламинированные срока действия не имеют. Только у пластиковых европейского образца есть срок действия.

Для чего нужно менять водительское удостоверение на новое:

обязанности для водителя заменить любое из указанных водительских удостоверений на новое закон не предусматривает. Обмен производится по желанию водителя;

но если вы хотите поехать за границу, нужно получить пластиковое удостоверение европейского образца. В соответствии с правилами Венской конвенции о дорожном движении, для водителей из стран Евросоюза вводятся унифицированные удостоверения на право управления транспортным средством. Такие же требования предъявляются к водителям из Украины, которые пересекают границу ЕС.

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Обмен удостоверения производится без сдачи экзаменов. Обмен водительского удостоверения можно произвести в любом сервисном центре МВД, независимо от зарегистрированного места жительства.

В новом удостоверении водителя указываются категории:

А1, А – соответствует категории А;

В1, В – соответствует категории В;

С1, С – соответствует категории С;

D1, D – соответствует категории D;

ВЕ – соответствует категориям В и Е;

C1E, СЕ – соответствует категориям C и Е;

D1E, DЕ – соответствует категориям D и Е;

Т – соответствует категории Трамвай, Троллейбус.

Для обмена старого удостоверения на новое водитель должен лично подать в сервисный центр МВД следующие документы:

паспорт гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего ее гражданство или специальный статус;

копию справки о присвоении идентификационного кода;

документы, подтверждающие изменение персональных данных лица (в случае необходимости);

медицинскую справку о допущении водителя к управлению транспортными средствами;

“старое” водительское удостоверение;

квитанцию об оплате административной услуги.

После внесения в государственный реестр информации об обмене водительского удостоверения, старое водительское удостоверение считается недействительным.