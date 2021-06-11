0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 116 0

За две секунды до 100 км/ч: как разгоняется самая быстрая Tesla Model S Plaid (видео)

За две секунды до 100 км/ч: как разгоняется самая быстрая Tesla Model S Plaid (видео)

Во время презентации новой топовой версии Tesla Model S – Model S Plaid – гостям мероприятия позволили испытать гиперседан на треке. Один из тех, кому удалось проехаться на серийном автомобиле, опубликовал видео своей поездки в Twitter.

Читайте также: Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями

Во время заезда ему удалось посидеть только на пассажирском сиденье. За рулем находится профессиональный пилот, но даже с этого места он в полной мере ощутил на себе, что означает разгон до 100 км/ч за 2 секунды. Восторженные крики пассажиров на фоне – яркое тому доказательство.

Кстати, больше интересных новостей и полезной информации в удобном формате – в телеграм-канале Finance.ua. Не забудьте подписаться! 🤫

«Я разогнался до 0-60 миль в час (96 км/ч – Ред.) примерно за 2 секунды и до 0-100 миль в час (161 км/ч примерно за 4 секунды с 4 людьми в машине. Tesla просто нарушила законы физики», – написал под видео пользователь Twitter под ником Erdayastronaut.

Вполне понятно, что такие необычные динамические характеристики семейному автомобилю ни к чему. Со слов генерального директора компании Tesla Илона Маска, создавая «бешеный» Model S Plaid, они хотели показать, что электромобиль – это лучший автомобиль и еще раз продемонстрировать будущее возобновляемой энергии. Models S Plaid с его 1020-сильной трехмоторной силовой установкой лучшее тому доказательство.

По материалам Autogeek
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.