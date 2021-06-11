За две секунды до 100 км/ч: как разгоняется самая быстрая Tesla Model S Plaid (видео)

Во время презентации новой топовой версии Tesla Model S – Model S Plaid – гостям мероприятия позволили испытать гиперседан на треке. Один из тех, кому удалось проехаться на серийном автомобиле, опубликовал видео своей поездки в Twitter.

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Во время заезда ему удалось посидеть только на пассажирском сиденье. За рулем находится профессиональный пилот, но даже с этого места он в полной мере ощутил на себе, что означает разгон до 100 км/ч за 2 секунды. Восторженные крики пассажиров на фоне – яркое тому доказательство.

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«Я разогнался до 0-60 миль в час (96 км/ч – Ред.) примерно за 2 секунды и до 0-100 миль в час (161 км/ч примерно за 4 секунды с 4 людьми в машине. Tesla просто нарушила законы физики», – написал под видео пользователь Twitter под ником Erdayastronaut.

Вполне понятно, что такие необычные динамические характеристики семейному автомобилю ни к чему. Со слов генерального директора компании Tesla Илона Маска, создавая «бешеный» Model S Plaid, они хотели показать, что электромобиль – это лучший автомобиль и еще раз продемонстрировать будущее возобновляемой энергии. Models S Plaid с его 1020-сильной трехмоторной силовой установкой лучшее тому доказательство.