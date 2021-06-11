За рубежом заблокированы $360 миллионов украинских активов — Венедиктова

Офис Генпрокурора и Министерство иностранных дел скоординируют усилия по возврату из-за рубежа активов, которые принадлежат Украине и были незаконно присвоены бывшими высокопоставленными лицами и связанными с ними физическими и юридическими лицами.

Об этом договорено на встрече министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и Генпрокурора Ирины Венедиктовой, сообщает пресс-служба ОГП.

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“Сейчас в иностранных юрисдикциях заблокированы более 360 миллионов долларов, выявленные при расследовании уголовных производств только в отношении двух бывших чиновников и одного бизнесмена – экс-депутата. Украинские активы обнаружены в США, Латвии, Литве, Лихтенштейне, Швейцарии, Антигуа и Барбуде и др. Везде у этих средств разный статус, но задача у нас одна – вернуть их в государство», – сказала Венедиктова.

По ее словам, для активизации этих процессов необходимо задействовать все усилия, в том числе международное правовое сотрудничество в уголовных процессах, связанных с коррупцией и отмыванием средств, а также дипломатический диалог.

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В свою очередь Кулеба отметил, что коррупционеры не только обворовывали казну, но и активно прятали присвоенные активы за границей, поэтому без помощи МИД в их поиске прокуратуре не обойтись.

«Мы договорились с Офисом Генпрокурора приложить дополнительные усилия для поиска и выявления за рубежом незаконно присвоенных активов и о переговорах с иностранными государствами относительно способов их возврата», – заявил Кулеба.

Офис Генпрокурора и МИД договорились инициировать заключение межправительственных соглашений об условиях возврата конфискованных активов.