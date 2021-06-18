SsangYong представил электрический Korando

Первый полностью электрический кроссовер SsangYong получил название Korando e-Motion. Старт продаж новинки в Европе назначен на октябрь.
От южнокорейского бренда SsangYong новости поступают нечасто, поскольку линейка моделей автопроизводителя весьма скромная, а более или менее активные продажи в Европе демонстрирует разве что Великобритания. Сейчас компания пытается остаться на плаву, активно вкладываясь в разработку и производство электротранспорта, вслед за более крупными производителями. И первым плодом этих усилий является Korando e-Motion. Производство электрического кроссовера началось 14 июня.
Подробностей об электрическом силовом агрегате или аккумуляторе Korando e-Motion пока нет. Зато производитель демонстрирует внешность автомобиля, который почти полностью повторяет обычный Korando 2019 года с несколькими дизайнерскими деталями (глухая решетка, переделанные бамперы, аэроколеса и т.д.).
Фото: SsangYong
Второй электрический внедорожник от SsangYong меньше Rexton. Его кодовое название J100 и на официальных эскизах по стилистике он немного напоминает Range Rover. По планам производителя, эта вторая модель поступит в продажу в 2022 году, а за ней будет полностью электрический пикап.
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