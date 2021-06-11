В мире запустили уже более 160 коммерческих сетей 5G

В настоящее время в мире функционирует уже более 160 коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения. По сравнению с 4G, пятое поколение мобильной связи на 2 года быстрее получит первый миллиард подключений.

Об этом на презентации исследования Ericsson Mobility Report 2021 рассказал его редактор Питер Йонссон.

Глобально проникновение 5G растет быстрее, чем 4G в первые годы запуска.

«Благодаря быстрому развертыванию экосистемы, в результате 1 миллиард подключений в сетях 5G будет достигнут на 2 года раньше, чем в сетях 4G. В конце прошлого года в зоне покрытия 5G уже жили 1 миллиард человек» , — отмечает Йонссон.

В то же время авторы исследования отмечают более медленный старт» внедрения 5G в Европе, чем в Китае, США, Японии и странах Персидского залива.

Экосистема 5G, согласно Ericsson Mobility Report 2021, также стремительно развивается. На сегодня в продаже или анонсировано 300 моделей 5G-смартфонов, а в общей сложности 700 моделей смартфонов могут работать в сетях пятого поколения.

Согласно отчету, к концу 2026 года в Центральной и Восточной Европе проникновение 5G составит около 33%. К 2026 сети 5G будут передавать примерно половину трафика мобильных данных, а уже сегодня две трети сценариев внедрения 5G готовы к демонстрации или разрабатываются.

«Что касается Украины, то мы будем наблюдать увеличение проникновения LTE-сетей и снижение количества подписок в сетях третьего поколения. Основным же фактором для внедрения 5G в Украине является, конечно, выделение частот операторам для построения сети и процент проникновения мобильных устройств с поддержкой 5G у пользователей. Мы уже можем говорить об этих цифрах, надеюсь, начиная с 2022 года”, – отметил технический директор Ericsson в Украине Сергей Терещук.