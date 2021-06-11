В мире запустили уже более 160 коммерческих сетей 5G

В настоящее время в мире функционирует уже более 160 коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения. По сравнению с 4G, пятое поколение мобильной связи на 2 года быстрее получит первый миллиард подключений.
Об этом на презентации исследования Ericsson Mobility Report 2021 рассказал его редактор Питер Йонссон.
Глобально проникновение 5G растет быстрее, чем 4G в первые годы запуска.
«Благодаря быстрому развертыванию экосистемы, в результате 1 миллиард подключений в сетях 5G будет достигнут на 2 года раньше, чем в сетях 4G. В конце прошлого года в зоне покрытия 5G уже жили 1 миллиард человек» , — отмечает Йонссон.
В то же время авторы исследования отмечают более медленный старт» внедрения 5G в Европе, чем в Китае, США, Японии и странах Персидского залива.
Экосистема 5G, согласно Ericsson Mobility Report 2021, также стремительно развивается. На сегодня в продаже или анонсировано 300 моделей 5G-смартфонов, а в общей сложности 700 моделей смартфонов могут работать в сетях пятого поколения.
Согласно отчету, к концу 2026 года в Центральной и Восточной Европе проникновение 5G составит около 33%. К 2026 сети 5G будут передавать примерно половину трафика мобильных данных, а уже сегодня две трети сценариев внедрения 5G готовы к демонстрации или разрабатываются.
«Что касается Украины, то мы будем наблюдать увеличение проникновения LTE-сетей и снижение количества подписок в сетях третьего поколения. Основным же фактором для внедрения 5G в Украине является, конечно, выделение частот операторам для построения сети и процент проникновения мобильных устройств с поддержкой 5G у пользователей. Мы уже можем говорить об этих цифрах, надеюсь, начиная с 2022 года”, – отметил технический директор Ericsson в Украине Сергей Терещук.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Здоровая конкуренция: Шкарлет объяснил высокие зарплаты в «университете Зеленского»16 ч. назад - 491 7
Эксперт рассказал об изменении стоимости импортных посылок8 ч. назад - 589 6
Более половины украинцев — за сдерживание потребительских цен и тарифов за счет повышения налогов для крупного бизнеса10 ч. назад - 283 3
Как обменять старое водительское удостоверение на новое7 ч. назад - 1771 2
Автоматический арест счетов — разъяснение эксперта10 ч. назад - 3285 2
Какие доходы для расчета субсидии будут учтены, если человек впервые подает документы на соцпомощь14 ч. назад - 4073
Автоматический арест счетов — разъяснение эксперта10 ч. назад - 3285 2
Как обменять старое водительское удостоверение на новое7 ч. назад - 1771 2
Эксперт рассказал, когда ожидать новый экономический кризис11 ч. назад - 1699 1
Какие строительные работы можно без разрешения проводить на собственном земельном участке4 ч. назад - 1611 1
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреВчера, 12:10 - 349
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 860 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 943
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1268
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 680