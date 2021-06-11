Сквозное шифрование в Google Messages стало доступно всем пользователям

Компания открыла пользователям фирменного приложения доступ к технологии end-to-end encryption, которая значительно повышает конфиденциальность общения.
Её использование делает переписку недоступной для посторонних глаз — увидеть зашифрованные сообщения смогут только участники чата.
Google отмечает, что переписка будет полностью конфиденциальной только при включении соответствующей опции в настройках мессенджера и использовании онлайн-протокола RCS и активном подключении к интернету по Wi-Fi или мобильной сети. Классические SMS и MMS не поддерживают функцию сквозного шифрования.
Кроме того, стандарт применим только для диалогов и не распространяется на групповые чаты. Зашифрованные сообщения будут отмечены иконкой в форме замка и выделены тёмно-синим цветом в окне приложения.
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