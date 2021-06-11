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Как платить ЕСВ ФЛПам I и II групп за месяц, когда была проведена регистрация

Как платить ЕСВ ФЛПам I и II групп за месяц, когда была проведена регистрация

В Главном управлении ГНС в Харьковской области сообщили, как начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕВ) ФЛПам, которые перешли на упрощенную систему.

Зарегистрированные ФЛП, подавшие заявление об избрании упрощенной системы налогообложения (I или II группы), считаются плательщиками ЕН с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором состоялась государственная регистрация.

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Таким образом, если ФЛП, который до конца месяца, в котором состоялась его госрегистрация, подал заявление об избрании I или II группы упрощенной системы налогообложения, то он считается таким, который находится на общей системе налогообложения и база начисления ЕВ за этот месяц для него определяется как сумма дохода (прибыли), полученного от деятельности ФЛП, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

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При этом сумма ЕВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (прибыль).

В случае если таким плательщиком не получен доход (прибыль) в отчетном периоде или отдельном месяце отчетного периода, такой плательщик имеет право самостоятельно определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления ЕВ, установленной Законом №2464, но не менее размера минимального страхового взноса.

С первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором состоялась госрегистрация, зарегистрированные в установленном порядке, вновь созданные ФЛП, отнесены к плательщикам ЕН І и II групп, насчитывающих ЕВ в размере, определенном такими плательщиками самостоятельно, но не более максимальной величины базы начисления ЕВ, установленной Законом №2464. При этом сумма ЕВ не может быть меньшей размера минимального страхового взноса.

По материалам Finance.UA
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