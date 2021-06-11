Глава Tesla рассказал об электродвигателе нового суперкара Tesla Roadster

Новый электромотор для автомобиля Tesla Roadster за счет меньшего форм-фактора стал намного производительнее. Об этом заявил глава компании Илон Маск на своей странице в социальной Twitter.
По его словам, двигатель стал более «сумасшедшим» с намеком на то, что установка выдает очень серьезные показатели. Новый двигатель был сконструирован для автомобиля Tesla Model S Plaid.
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Также миллиардер отметил, что у его специалистов есть еще ряд идей по увеличению КПД и крутящего момента для новой модели, и более того, серийная модель Roadster 2 будет выглядеть лучше представленного прототипа.
Напомним, Tesla будет выпускать реактивные электромобили. Первым электрокаром, который получит реактивные двигатели, станет Roadster второго поколения. Но впоследствии эта технология может появиться и на других моделях компании.
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