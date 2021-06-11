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Назван самый дорогой автомобиль 2021 года (фото)

Для начала стоит прояснить, что все автомобили стоит разделить на те, которые выпускают новыми, и те, которые имеют историческую ценность. В идеале, в каждой из этих групп нужно выбирать своего победителя.

Если говорить о самой дорогой машине в мире в 2021 году, то ею до сих пор остается Ferrari 250 GTO, за которую на аукционе выручили более 40 млн долларов. В то же время, в мире регулярно выходят новые автомобили.

Но если говорить о новинках мирового автопрома, то тут звание самой дорогой машины в мире еще недавно принадлежало суперкару от Bugatti – la Voiture Noire, но на днях у нее появился конкурент. Речь идет о Rolls-Royce Boat Tail, который оценили в 28 млн евро.


Rolls-Royce Boat Tail

На весь мир выпустят всего 3 таких автомобиля. Естественно, что в компании Rolls-Royce не рассказали, кто стал счастливым обладателем Boat Tail, но по мнению издания The Telegraphe, владельцами редкого авто могли стать Бейонсе и ее супруг Jay-Z.

Если говорить об этом автомобиле, то он является чересчур уникальным и особенным, так как фактически с его созданием Rolls-Royce возвращает эру коучбилдинга. Речь идет об изготовлении автомобилей, когда автопроизводитель поставлял шасси, а кузова для автомобилей делали сторонние ателье.


Rolls-Royce Boat Tail

Уникальность этого автомобиля возможно только осознать, услышав пару фактов о нем. Если вкратце, то Boat Tail это автомобиль, кузов которого создали с нуля компания Rolls-Royce и три давних клиента марки. Несмотря на одинаковый кузов, отделка каждого из трех автомобилей будет разной.

Учитывая особенности современных стандартов безопасности и сертификации авто, постройка автомобиля заняла у компании целых 4 года.

Сзади, под “палубой“, у автомобиля находится отдел для пикника, в который встроили огромный холодильник. Чтобы дополнить зону для пикника, в авто вмонтировали выдвижной зонтик и столики, а также отдельно можно достать два стула из карбона, которые обтянуты синей кожей.

По материалам ТОнеТО
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