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Apple выпустила новые беспроводные наушники Beats Studio Buds (фото)

Apple выпустила новые беспроводные наушники Beats Studio Buds (фото)

Вчера компания Apple анонсировала вторую пару настоящих беспроводных наушников Beats Studio Buds. Новинка доступна в красном, черном или белом цвете, к тому же Studio Buds имеют более компактный дизайн, чем предыдущие Powerbeats Pro. На них нет крючков для ушей и стержней, что обеспечивает очень легкую и удобную посадку.

Studio Buds имеют активное шумоподавление, защиту от воды и брызг IPX4 и могут работать до пяти часов без подзарядки. Если выключить шумоподавление, они могут обеспечить восемь часов непрерывного воспроизведения. Наушники оснащены разъемом USB-C для зарядки. К сожалению, беспроводной зарядки нет. А еще любой наушник можно использовать независимо от другого.

Интересно, что наушники поддерживают функции и Android, и iOS. На Android есть функции Fast Pair и Google Find My Device. На iPhone вы получаете знакомые, простые настройки, как в AirPods, и интеграцию с Центром управления. Они также могут выполнять команды «Привет, Сири» без помощи рук.

Компания разработала совершенно новый дизайн акустической архитектуры для новых наушников, которые имеют 8.2-миллиметровые динамики. Стоят Beats Studio Buds $ 150 (≈ ₴ 4 050). Предварительные заказы уже доступны в США и Канаде через Apple и других розничных продавцов, в частности Amazon и Best Buy, а наушники будут доступны в магазинах 24 июня. Когда они появятся в Украине и сколько будут стоить, пока неизвестно.


Фото: The Verge

По материалам Pingvin Pro
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