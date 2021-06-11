Apple выпустила новые беспроводные наушники Beats Studio Buds (фото)

Вчера компания Apple анонсировала вторую пару настоящих беспроводных наушников Beats Studio Buds. Новинка доступна в красном, черном или белом цвете, к тому же Studio Buds имеют более компактный дизайн, чем предыдущие Powerbeats Pro. На них нет крючков для ушей и стержней, что обеспечивает очень легкую и удобную посадку.
Studio Buds имеют активное шумоподавление, защиту от воды и брызг IPX4 и могут работать до пяти часов без подзарядки. Если выключить шумоподавление, они могут обеспечить восемь часов непрерывного воспроизведения. Наушники оснащены разъемом USB-C для зарядки. К сожалению, беспроводной зарядки нет. А еще любой наушник можно использовать независимо от другого.
Интересно, что наушники поддерживают функции и Android, и iOS. На Android есть функции Fast Pair и Google Find My Device. На iPhone вы получаете знакомые, простые настройки, как в AirPods, и интеграцию с Центром управления. Они также могут выполнять команды «Привет, Сири» без помощи рук.
Компания разработала совершенно новый дизайн акустической архитектуры для новых наушников, которые имеют 8.2-миллиметровые динамики. Стоят Beats Studio Buds $ 150 (≈ ₴ 4 050). Предварительные заказы уже доступны в США и Канаде через Apple и других розничных продавцов, в частности Amazon и Best Buy, а наушники будут доступны в магазинах 24 июня. Когда они появятся в Украине и сколько будут стоить, пока неизвестно.
Фото: The Verge
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