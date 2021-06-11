К 2026 году мировые хедж-фонды будут владеть криптоактивами на сумму $312 миллиардов

Опрос 100 финансовых директоров хедж-фондов по всему миру показал, что руководители ожидают перевести в среднем 7,2% своих активов в криптовалюту в течение пяти лет.

Хедж-фонды планируют значительно увеличить свое присутствие в криптовалюте к 2026 году, показало новое исследование компании Intertrust. Это серьезный вотум доверия к цифровым активам после недавнего значительного падения цен и планов введения новых регуляционных мер в отношении капитала, пишет Financial Times.

По оценкам Intertrust, речь может идти в целом о сумме около 312 млрд долларов активов в криптовалюте, исходя из прогноза группы данных Preqin об общем размере отрасли хедж-фондов.

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По словам Дэвида Миллера, исполнительного директора крупнейшей британской компании по управлению активами Quilter Cheviot Investment Management (более 25,4 миллиарда фунтов стерлингов под управлением), хедж-фонды «хорошо осведомлены не только о рисках, но и о долгосрочном потенциале» криптовалют.

Возрастающий интерес, который проявляют хедж-фонды, резко контрастирует с широко распространенным скептицизмом среди более традиционных управляющих активами, многие из которых по-прежнему обеспокоены огромной волатильностью криптовалют и неуверенностью в том, как они будут регулироваться.

«На данный момент инвестиции в криптовалюты по-прежнему ограничиваются клиентами с высокой толерантностью к риску, и даже в этом случае инвестиции обычно составляют небольшую долю активов», – заявила консалтинговая компания Morgan Stanley и Оливер Уайман в недавнем отчете управления активами.

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Опрос Intertrust, в число респондентов которого входят финансовые директора хедж-фондов со всего мира, которые в среднем управляют активами на $7,2 млрд, также показал, что все опрошенные руководители в Северной Америке, Европе и Великобритании ожидают, что по крайней мере 1% их портфеля будет в криптовалюте.

Фонды Северной Америки ожидают присутствия в среднем на уровне 10,6%, в то время как хедж-фонды Великобритании и Европы планируют держать в криптовалютах в среднем 6,8% своих активов.