К 2026 году мировые хедж-фонды будут владеть криптоактивами на сумму $312 миллиардов

Опрос 100 финансовых директоров хедж-фондов по всему миру показал, что руководители ожидают перевести в среднем 7,2% своих активов в криптовалюту в течение пяти лет.
Хедж-фонды планируют значительно увеличить свое присутствие в криптовалюте к 2026 году, показало новое исследование компании Intertrust. Это серьезный вотум доверия к цифровым активам после недавнего значительного падения цен и планов введения новых регуляционных мер в отношении капитала, пишет Financial Times.
По оценкам Intertrust, речь может идти в целом о сумме около 312 млрд долларов активов в криптовалюте, исходя из прогноза группы данных Preqin об общем размере отрасли хедж-фондов.
Читайте также: Украина вошла в топ-10 стран, больше всего заработавших на Bitcoin
По словам Дэвида Миллера, исполнительного директора крупнейшей британской компании по управлению активами Quilter Cheviot Investment Management (более 25,4 миллиарда фунтов стерлингов под управлением), хедж-фонды «хорошо осведомлены не только о рисках, но и о долгосрочном потенциале» криптовалют.
Возрастающий интерес, который проявляют хедж-фонды, резко контрастирует с широко распространенным скептицизмом среди более традиционных управляющих активами, многие из которых по-прежнему обеспокоены огромной волатильностью криптовалют и неуверенностью в том, как они будут регулироваться.
«На данный момент инвестиции в криптовалюты по-прежнему ограничиваются клиентами с высокой толерантностью к риску, и даже в этом случае инвестиции обычно составляют небольшую долю активов», – заявила консалтинговая компания Morgan Stanley и Оливер Уайман в недавнем отчете управления активами.
О новостях технологий и криптовалют мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Там же учим не платить лишнее. Присоединяйтесь! 🤫
Опрос Intertrust, в число респондентов которого входят финансовые директора хедж-фондов со всего мира, которые в среднем управляют активами на $7,2 млрд, также показал, что все опрошенные руководители в Северной Америке, Европе и Великобритании ожидают, что по крайней мере 1% их портфеля будет в криптовалюте.
Фонды Северной Америки ожидают присутствия в среднем на уровне 10,6%, в то время как хедж-фонды Великобритании и Европы планируют держать в криптовалютах в среднем 6,8% своих активов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят ввести налог на часть квартир: как это повлияет на цены6 ч. назад - 7267 6
Леса в Украине: сколько денег тратили на восстановление в последние 10 летВчера, 20:34 - 349 4
93% жителей США хотят расплачиваться криптой (опрос)14 ч. назад - 388 3
В мире запустили уже более 160 коммерческих сетей 5GВчера, 23:10 - 158 3
80% украинцев уверены, что проиграют судебное дело более богатому человеку (опрос)5 ч. назад - 182 2
В Украине хотят ввести налог на часть квартир: как это повлияет на цены6 ч. назад - 7267 6
Как часто можно брать отпуск за свой счет — Гоструда12 ч. назад - 6448
Что препятствует продаже квартиры10 ч. назад - 2511 2
Зарплата украинцев в 2021 году за сбор ягод в Польше9 ч. назад - 2079
Уоррен Баффет объяснил, почему платит мизерные налоги7 ч. назад - 1459 2
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреПозавчера, 12:10 - 461
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 926 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 991
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1315
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 704