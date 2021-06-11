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Microsoft назвала дату окончания поддержки Windows 10

Microsoft назвала дату окончания поддержки Windows 10

Microsoft назвала дату окончания поддержки Windows 10 — 14 октября 2025 года. Это случилось спустя чуть более 10 лет после выхода Windows 10, которая, по заявлениям Microsoft, должна была стать последней номерной версией операционной системы.

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Но, как отмечает The Verge, появление даты окончания поддержки — не единственное, что намекает на скорый анонс предполагаемой Windows 11, а руководство Microsoft уже несколько месяцев дразнят пользователей анонсом «нового поколения Windows».

Информация о полном окончании поддержки Windows 10 Home/Pro появилась на странице жизненного цикла ОС. В нем сказано, что 14 октября 2025 года Microsoft перестанет выпускать обновления для любых версий Windows 10.

Это странно, поскольку ранее компания заявляла, что Windows 10 — последняя номерная версия операционной системы. А на этой странице был прописан жизненный цикл не всей ОС, а отдельных ее обновлений. Таким образом с каждым обновлением Windows пользователь «продлял жизнь» своей ОС.

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Прекращение поддержки означает не только отсутствие новых функций и обновлений интерфейса. Windows также перестанет получать обновления безопасности, которые, скорее всего, останутся доступны только корпоративным клиентам за отдельную доплату.

По материалам AIN.UA
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