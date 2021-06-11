Microsoft назвала дату окончания поддержки Windows 10 — 14 октября 2025 года. Это случилось спустя чуть более 10 лет после выхода Windows 10, которая, по заявлениям Microsoft, должна была стать последней номерной версией операционной системы.
Кстати, о важных новостях технологий и криптовалют мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
Но, как отмечает The Verge, появление даты окончания поддержки — не единственное, что намекает на скорый анонс предполагаемой Windows 11, а руководство Microsoft уже несколько месяцев дразнят пользователей анонсом «нового поколения Windows».
Информация о полном окончании поддержки Windows 10 Home/Pro появилась на странице жизненного цикла ОС. В нем сказано, что 14 октября 2025 года Microsoft перестанет выпускать обновления для любых версий Windows 10.
Это странно, поскольку ранее компания заявляла, что Windows 10 — последняя номерная версия операционной системы. А на этой странице был прописан жизненный цикл не всей ОС, а отдельных ее обновлений. Таким образом с каждым обновлением Windows пользователь «продлял жизнь» своей ОС.
Читайте также: Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 7 и Windows 8.1
Прекращение поддержки означает не только отсутствие новых функций и обновлений интерфейса. Windows также перестанет получать обновления безопасности, которые, скорее всего, останутся доступны только корпоративным клиентам за отдельную доплату.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт рассказал об изменении стоимости импортных посылокВчера, 15:00 - 722 8
Здоровая конкуренция: Шкарлет объяснил высокие зарплаты в «университете Зеленского»Вчера, 06:45 - 537 8
Более половины украинцев — за сдерживание потребительских цен и тарифов за счет повышения налогов для крупного бизнесаВчера, 13:03 - 426 3
Как обменять старое водительское удостоверение на новоеВчера, 16:25 - 2960 2
Автоматический арест счетов — разъяснение экспертаВчера, 12:45 - 3611 2
Какие строительные работы можно без разрешения проводить на собственном земельном участкеВчера, 19:17 - 6262 1
Какие доходы для расчета субсидии будут учтены, если человек впервые подает документы на соцпомощьВчера, 09:01 - 5648
Автоматический арест счетов — разъяснение экспертаВчера, 12:45 - 3611 2
Как обменять старое водительское удостоверение на новоеВчера, 16:25 - 2960 2
Эксперт рассказал, когда ожидать новый экономический кризисВчера, 12:08 - 1919 1
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в миреПозавчера, 12:10 - 368
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 868 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 949
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1274
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 684