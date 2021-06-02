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Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 7 и Windows 8.1

Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 7 и Windows 8.1

Microsoft приступила к распространению очередного накопительного обновления в рамках программы Patch Tuesday, которое доступно пользователям устройств с Windows 10 версий 21H1, 20H2 и 2004, а также некоторых более старых версий операционной системы.

На этот раз разработчики также выпустили обновления для Windows 7 и Windows 8.1, которые будут доступны участникам программы долгосрочного обслуживания.

Обновление для Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 KB5003671 состоит из общих исправлений, направленных на повышение стабильности работы системы, и пакета обновлений безопасности, который можно загрузить отдельно, воспользовавшись каталогом обновлений Windows.

Что касается самих исправлений, то разработчики внесли немало изменений, затрагивающих разные подсистемы, включая облачную инфраструктуру, систему аутентификации, файловую систему и др.

Разработчики также выпустили накопительное обновление KB5003667 для устройств на базе Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Он содержит ряд обновлений безопасности, а также исправления, которые позволят повысить стабильность облачной инфраструктуры, системы аутентификации и других подсистем программной платформы.

В плане безопасности наиболее заметным изменением является исправление ошибки в протоколе SMB, которая в ряде случаев может приводить к сбоям и появлению сообщений об ошибке на устройствах с Windows Server 2008 R2 SP1.

Microsoft уже начала распространение накопительных обновлений для старых версий операционной системы. В ближайшее время они станут доступны пользователям совместимых устройств.

По материалам 3dnews.ru
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