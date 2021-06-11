Рада одобрила налоговую амнистию для украинцев

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5153 о проведении в Украине специального добровольного декларирования физлицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в бюджет.

Кстати, обо всех главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.

Согласно законопроекту, единовременное (специальное) добровольное декларирование — это особый порядок добровольного декларирования физическим лицом его активов, если они были получены за счет доходов, подлежащих налогообложению в Украине, однако налоги и сборы с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме, или если активы не были задекларированы в нарушение налогового и валютного законодательства, в течение любого из налоговых периодов до 1 января 2021 года.

Спецдекларирование будет проведено с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.

Кто может воспользоваться добровольным декларированием:

физические лица – резиденты, в том числе самозанятые лица;

физлица, которые не являются резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых приобретены объекты декларирования.

Лица, которые имеют право на добровольное декларирование и не воспользовались им, считаются такими, которые сообщили контролирующий орган об отсутствии в собственности по состоянию на дату окончания периода проведения единовременного добровольного декларирования активов, полученных за счет доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Какие активы можно будет задекларировать:

валютные ценности, иностранная валюта (кроме наличных), права денежного требования;

недвижимое имущество и некоторые объекты незавершенного строительства;

движимое имущество, в том числе транспортные средства, предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия;

доли (паи) в имуществе юридических лиц или в образованиях без статуса юридического лица, другие корпоративные права, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;

ценные бумаги и/или финансовые инструменты, определенные законом;

права на получение дивидендов, процентов или иной аналогичной имущественной выгоды;

другие активы физического лица, в том числе имущество, банковские металлы, которые не размещены на счетах, памятные банкноты и монеты, имущественные права, принадлежащие декларанту или с которых он получает или имеет право получать доходы на основании договора об управлении имуществом или другого аналогичного соглашения и не платит владельцу такого имущества часть надлежащего владельцу дохода.

Ставки специального сбора:

5% — для валютных ценностей на счетах в банках в Украине и прав денежного требования к резидентам Украины. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

9% — для валютных ценностей на счетах в иностранных банках или в иностранных финансовых учреждениях и относительно права денежного требования к нерезидентам Украины. В качестве альтернативы можно выбрать ставку 11,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.