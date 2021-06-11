Рада одобрила налоговую амнистию для украинцев

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5153 о проведении в Украине специального добровольного декларирования физлицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в бюджет.
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Согласно законопроекту, единовременное (специальное) добровольное декларирование — это особый порядок добровольного декларирования физическим лицом его активов, если они были получены за счет доходов, подлежащих налогообложению в Украине, однако налоги и сборы с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме, или если активы не были задекларированы в нарушение налогового и валютного законодательства, в течение любого из налоговых периодов до 1 января 2021 года.
Спецдекларирование будет проведено с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.
Кто может воспользоваться добровольным декларированием:
Лица, которые имеют право на добровольное декларирование и не воспользовались им, считаются такими, которые сообщили контролирующий орган об отсутствии в собственности по состоянию на дату окончания периода проведения единовременного добровольного декларирования активов, полученных за счет доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.
Какие активы можно будет задекларировать:
Ставки специального сбора:
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