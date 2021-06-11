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В Китае произошло первое сокращение авторынка после выхода из пандемии

В Китае произошло первое сокращение авторынка после выхода из пандемии

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), общие продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке в мае составили 2,13 миллиона автомобилей.

В период с января по май Китай продал 10,88 млн автомобилей, что на 36% больше, чем за тот же период годом ранее.

По словам Чэнь Шихуа, представителя CAAM, глобальная нехватка микросхем и рост цен на сырье все больше влияют на автопроизводителей в стране. Но Чен сказал, что CAAM по-прежнему осторожно позитивно оценивает перспективы сектора. Ранее отраслевой орган ожидал, что в этом году общие продажи автомобилей в Китае вырастут на 6,5%.

Продажи транспортных средств на новой энергии (NEV), в том числе электромобилей на батарейном питании, гибридных бензиновых и электрических двигателей и транспортных средств на водородных топливных элементах, сохранили высокие темпы роста, подскочив на 160%, при этом за месяц было продано 217 000 единиц.

Производители NEV, такие как Nio Inc, Xpeng Inc и BYD, расширяют производственные мощности в Китае, вдохновленные продвижением правительством нетрадиционных транспортных средств.

По материалам Телеканал 24
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