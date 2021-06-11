В Китае произошло первое сокращение авторынка после выхода из пандемии

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), общие продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке в мае составили 2,13 миллиона автомобилей.
В период с января по май Китай продал 10,88 млн автомобилей, что на 36% больше, чем за тот же период годом ранее.
По словам Чэнь Шихуа, представителя CAAM, глобальная нехватка микросхем и рост цен на сырье все больше влияют на автопроизводителей в стране. Но Чен сказал, что CAAM по-прежнему осторожно позитивно оценивает перспективы сектора. Ранее отраслевой орган ожидал, что в этом году общие продажи автомобилей в Китае вырастут на 6,5%.
Продажи транспортных средств на новой энергии (NEV), в том числе электромобилей на батарейном питании, гибридных бензиновых и электрических двигателей и транспортных средств на водородных топливных элементах, сохранили высокие темпы роста, подскочив на 160%, при этом за месяц было продано 217 000 единиц.
Производители NEV, такие как Nio Inc, Xpeng Inc и BYD, расширяют производственные мощности в Китае, вдохновленные продвижением правительством нетрадиционных транспортных средств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — ГетманцевВчера, 10:48 - 3195 22
У преподавателей президентского университета будет зарплата от $4000, — ШкарлетВчера, 13:49 - 1206 13
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Позавчера, 20:21 - 3124 11
В «Слуге народа» рассказали, как в Украине увеличить добычу газаВчера, 06:45 - 840 8
Новое заявление Маска заметно подняло курс BitcoinВчера, 11:10 - 2195 4
Зеленский подписал закон, которым меняются правила кредитования для жителей зоны АТО/ООСВчера, 10:05 - 4900
В НБУ объяснили, что происходит с курсом доллараВчера, 21:00 - 3244 1
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — ГетманцевВчера, 10:48 - 3195 22
Volkswagen Multivan T7 представлен официально (фото, видео)Вчера, 05:47 - 2202
Новое заявление Маска заметно подняло курс BitcoinВчера, 11:10 - 2195 4
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 546
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 820
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 469
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1334
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1179