Эксперт рассказал об изменении стоимости импортных посылок

Кабмин решил повысить стоимость ввоза в Украину некоторых категорий товаров. Если сейчас максимальная цена беспошлинного завоза в страну товаров в ручной поклаже или сопроводительном багаже для пунктов пропуска в аэропортах и морпортах составляет € 1 тыс., то в правительстве желают опустить «потолок» до € 430.

В то же время, если сегодня предельная стоимость беспошлинного ввоза товаров через другие пункты пропуска составляет € 500, то в Кабмине предложили парламенту опустить ее до € 300. В правительстве поддержали соответствующий законопроект, а такие меры объяснили необходимостью обновить часть соглашения об Ассоциации с Евросоюзом.

«Это коснется любых товаров. Если они стоят сегодня до € 1 тыс. и € 500 соответственно, то их не облагают налогом. Важно, что речь идет об общей стоимости. Это не тот случай, когда вы везете пять товаров по € 1 тыс. Я думаю, что понижение этих лимитов обусловлено как раз развитием коммерции из-за границы», — заметил таможенный юрист Ярослав Лысенко.

По его предположению, в Кабмине просто проанализировали, сколько за последнее время приходило товаров из-за рубежа в виде посылок. Лысенко отмечает, что на решение, возможно, повлиял и рост поступления товаров от почтовых операторов. Последние показывают, насколько иностранная продукция набирает у нас популярность.

Тем более, что все больше украинцев закупаются в том же Китае. Не говоря уже о магазинах, которые возят в Украину, например, электронику под видом физлиц. Поэтому власти и решили поймать момент для увеличения поступлений в бюджет.

Сказать, сколько сегодня пошлины платят украинцы за такие товары, непросто. У каждого товара — своя пошлина. Для этого и существует закон о таможенном тарифе и Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД) с кодами, по которым и определяется стоимость ввоза. Например, 10% или 5% от цены самого товара.

«В некоторых случаях размер пошлины зависит также и от веса товара. Но это, конечно, для пересечения границы на автомобиле. На данный момент „потолок“ — не более € 500 на человека, но при этом товар не должен весить более 50 кг. Для самолетов такие лимиты по весу не установлены, поскольку там все равно существует доплата», — напоминает Лысенко.