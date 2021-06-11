Налоговики хотят возобновить проверки самозанятых лиц

В Государственной налоговой службе (ГНС) решили возобновить временно приостановленные на период карантина документальные и фактические проверки физических лиц с высокой степенью риска неуплаты налогов и сборов. В частности, речь идет о тех плательщиках, объемы полученного дохода которых за год превышают 20 млн грн.
Это следует из оглашенного на веб-сайте ГНС проекта документа о внесении изменений в постановление Кабмина от 3 февраля 2021 года № 89 «О сокращении срока действия ограничения в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок». На данный момент проект проходит общественное обсуждение до 4 июля.
Согласно пояснительной записке к документу, сегодня в Украине все еще действует мораторий на проведение некоторых видов проверок, который был введен с 18 марта 2020 года. В результате значительная часть субъектов хозяйствования, которые имеют риски неуплаты налогов, остаются непроверенными, при этом работают без карантина.
«В случае отмены моратория на проведение документальных плановых проверок налогоплательщиков-физических лиц, которые имеют объемы дохода свыше 20 млн грн, в 2021 году будут подлежать проверке 450 самозанятых лиц (в т. ч. те, которые были прекращены в 2020 году). При этом сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней может составить 45,4 млн грн», — говорится в записке.
В частности, проектом постановления, который разработан в ГНС, предлагается разрешить проведение таких видов проверок:
Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr, подписывайтесь и не пропустите важное.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — Гетманцев9 ч. назад - 2406 12
У преподавателей президентского университета будет зарплата от $4000, — Шкарлет6 ч. назад - 943 11
В «Слуге народа» рассказали, как в Украине увеличить добычу газа13 ч. назад - 724 8
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2997 8
Зарплаты антикоррупционеров: сколько в мае заработали главы НАБУ, НАПК и САП11 ч. назад - 1150 4
Зеленский подписал закон, которым меняются правила кредитования для жителей зоны АТО/ООС10 ч. назад - 3465
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2997 8
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — Гетманцев9 ч. назад - 2406 12
Как менялись цены на жилье в Киеве с 2014 года (инфографика)12 ч. назад - 1808 2
Новое заявление Маска заметно подняло курс Bitcoin9 ч. назад - 1733 3
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 521
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 794
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 453
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1320
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1156