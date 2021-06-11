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Налоговики хотят возобновить проверки самозанятых лиц

Налоговики хотят возобновить проверки самозанятых лиц

В Государственной налоговой службе (ГНС) решили возобновить временно приостановленные на период карантина документальные и фактические проверки физических лиц с высокой степенью риска неуплаты налогов и сборов. В частности, речь идет о тех плательщиках, объемы полученного дохода которых за год превышают 20 млн грн.

Это следует из оглашенного на веб-сайте ГНС проекта документа о внесении изменений в постановление Кабмина от 3 февраля 2021 года № 89 «О сокращении срока действия ограничения в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок». На данный момент проект проходит общественное обсуждение до 4 июля.

Согласно пояснительной записке к документу, сегодня в Украине все еще действует мораторий на проведение некоторых видов проверок, который был введен с 18 марта 2020 года. В результате значительная часть субъектов хозяйствования, которые имеют риски неуплаты налогов, остаются непроверенными, при этом работают без карантина.

«В случае отмены моратория на проведение документальных плановых проверок налогоплательщиков-физических лиц, которые имеют объемы дохода свыше 20 млн грн, в 2021 году будут подлежать проверке 450 самозанятых лиц (в т. ч. те, которые были прекращены в 2020 году). При этом сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней может составить 45,4 млн грн», — говорится в записке.

В частности, проектом постановления, который разработан в ГНС, предлагается разрешить проведение таких видов проверок:

  • временно остановленных документальных проверок физлиц с объемом полученного дохода за предыдущий отчетный год в сумме, которая превышает 20 млн грн, и фактических проверок, которые были начаты до 18 марта 2020 г и не были завершены;
  • документальных проверок физлиц с объемом полученного дохода за предыдущий отчетный год в сумме, которая превышает 20 млн грн, право на проведение которых предоставляется с соблюдением требований пункта 77.4 статьи 77 Налогового кодекса (то есть с обязательным вручением налогоплательщику копии приказа о проведении плановой документальной проверки за 10 календарных дней до начала такой проверки);
  • документальных внеплановых проверок на основаниях, определенных подпунктами 78.1.5, 78.1.21 пункта 78.1 статьи 78 Налогового кодекса (имеются в виду случаи, когда налогоплательщиком предоставлены возражения к акту уже проведенной проверки или жалоба на решение налогового органа, и в связи с этим требуется пересмотр обстоятельств, а также в случае получения информации или документов от иностранных государственных органов, касающихся вопросов, которые были предметом предыдущей проверки);
  • документальных внеплановых проверок субъектов хозяйствования, которые осуществляют выплаты доходов, полученных нерезидентом с источником их происхождения из Украины (в части правомерности применения освобождения от налогообложения или уменьшенной ставки налога, предусмотренных соответствующим международным договором Украины на время такой выплаты, в случае получения ответов от иностранных компетентных органов);
  • документальных внеплановых проверок физлиц, которые получают доходы, не связанные с осуществлением предпринимательской или независимой профессиональной деятельности, в сумме более 20 млн грн за год и имеют риск неуплаты налогов и сборов;

  • фактических проверок налогоплательщиков, которые осуществляют реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере охраны здоровья, реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценного камня, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

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По материалам Обозреватель
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