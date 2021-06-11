Платные лифты и выгодная аренда: сравнение цен в Грузии и Украине

Грузия, так же как и Украина, стремится быть частью Европейского союза и даже стала ассоциированным членом ЕС раньше. Поэтому журналисты решили сравнить эти две страны, чтобы узнать, где дешевле жизнь.

Индекс качества и стоимости жизни:

индекс стоимости жизни в Украине составляет 31,47, а в Грузии – 28,86. То есть в Грузии понадобится немного меньше денег для жизни, чем в Украине;

что касается индекса качества жизни, то в Грузии он тоже немного выше (117,29 против 108,34 соответственно), за данным сайта Numbeo.

Средняя месячная зарплата. В Украине, по данным Госстата, по состоянию на апрель 2021 года, средняя месячная зарплата рядового украинца составляет 13 543 грн, но по сравнению с мартом текущего года зарплата в Украине уменьшилась на 69 гривен.

В Грузии, как сообщает Geostat, на конец 2020 года она составляла около 10 609 гривен (1227,3 лари – национальная валюта в Грузии).

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Минималка. В Грузии официальная минимальная зарплата составляет 20 лари, что равно около 173 гривнам, или чуть более 6 долларов. В то время как в Украине минимальная зарплата – 6 тысяч гривен. Грузинский уровень минимальной зарплаты не меняется уже около 20 лет и не только самый низкий в Европе, но и в странах бывшего СССР.

Заметим, что налог на прибыль в Грузии составляет 20%, а в Украине – 18%.

Цены в заведениях. В общем, в Грузии ужин или обед в заведении стоит несколько дешевле, чем в Украине. Пообедать в дешевом заведении двоим в Украине можно за 150 гривен, а в Грузии всего за 138 гривен. Что касается ужина на двоих в ресторане со средними ценами, то дома украинцы заплатят около 543 гривен, а в Грузии чуть более 519 гривен.

Шопинг. Например, пара кроссовок Nike в Грузии стоит около 2 305 гривен, а в Украине, в то же время, немногим более 2 307 гривен, то есть практически одинакова. Пара джинсов Levis на 20 гривен дешевле в Грузии (1484 гривны, против 1 504 гривен в Украине). Платье в магазине-ритейлере, например, как Zara, или H&M в Грузии будет тоже дешевле (928 гривен против чуть более 1 055 гре соответственно).

Стоимость жилья:

месячная аренда квартиры, вне центра города, в Грузии в среднем будет стоить почти 4 951 гривну, а в Украине почти 5 569 гривен;

общая стоимость коммунальных услуг в Грузии тоже стоит значительно меньше. Следовательно, за месяц украинцы платят 2 710 гривен, в то время как грузины только 1 650 гривен, по данным сайта Numbeo.

Многих украинцев удивляет, когда они приезжают в Грузию, что в некоторых домах может оказаться платный лифт, и за то, чтобы не идти пешком несколько этажей, а подняться с комфортом, придется кинуть несколько лари в железную коробку. Интересно, что в Батуми, например, платный не только подъем, но и спуск.

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Например, если спуск на лифте бесплатный, а в него зашло несколько человек, то платит тот, кому подниматься выше, а дальше все спускаются – бесплатно. Если же нужно платить не только за подъем, но и за спуск, то цена удваивается.