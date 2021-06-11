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Как менялись цены на жилье в Киеве с 2014 года (инфографика)

Как менялись цены на жилье в Киеве с 2014 года (инфографика)

Портал ЛУН собрал большую статистику о рынке недвижимости Киева за последние 7 лет.

Цены на первичном рынке находятся на пике роста за последние 7 лет. Такой вывод можно сделать, если оценивать стоимость жилья в национальной валюте: в гривне они выросли почти в 2,5 раза. Это неудивительно, если учесть уровень инфляции и девальвации в стране за этот период.

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Как кризисы влияли на цены на жилье. Например, в кризисный 2014 год, когда инфляция составила 25%, самую дешевую квартиру можно было приобрести за 7 900 грн/м2 в начале года и за 11 400 грн/м2 – в конце. Средняя цена – 16 500 грн/м2.

В 2015-м инфляция побила максимальный показатель за 20 лет – более 43%. Это отразилось на гривневых ценах на недвижимость. Пик пришелся на апрель 2015-го, минимальная цена выросла до 15 200 грн/м2, средняя цена – до 24 000 грн/м2.

Последний кризис, вызванный пандемией коронавируса, практически не повлиял на гривневый ценник. С марта по июль 2020 года цены держались на одном уровне – 25 000-25 2000 грн/м2. Уже с июля, после отмены жестких карантинных ограничений, цены рванули вверх – с 25 200 грн/м2 до 30 000 грн/м2 в мае 2021 года.

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Картина поменяется, если посмотреть на динамику в долларе. Цены за кризисный год – с 2014 по 2015-й – упали практически в два раза. Еще в начале 2014-го один квадратный метр жилья в Киеве обходился покупателям минимум в $960 при средней цифре – $1450 за квадрат.

В начале 2015-го цены фактически достигли дна – минимальная цена обвалилась до 400 $/м2, а средняя – до $800/м2. С июля 2015-го по март 2020-го средняя цена колебалась в районе $820-980/м2.

К маю 2021 года, средняя цена за квадратный метр жилья в столице достигла $1080, минимальная – $730. Это почти в полтора раза ниже, чем в начале 2014 года.

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По материалам Build Portal
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