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У преподавателей президентского университета будет зарплата от $4000, — Шкарлет

У преподавателей президентского университета будет зарплата от $4000, — Шкарлет

В будущем президентском университете, создание которого анонсировал Владимир Зеленский, зарплата преподавателей будет стартовать с 4 тысяч «долларов или евро».

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью «Радио Свобода».

«Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, то он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие, способные», — заявил Шкарлет.

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Напомним, что указ о создании Президентского университета будущего был подписан 31 мая 2021 года. В нем будут готовить специалистов по следующим направлениям образования: информационные технологии, кибербезопасность, нанотехнологии, космические технологии, биотехнологии и наука о здоровье, энергетика, глобализация и международные коммуникации.

По предварительной концепции, «университет будущего» будет готовить бакалавров, магистров, МВА, МВІ и докторов философии. Его должны построить к 2023 году.

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По материалам apnews.com.ua
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