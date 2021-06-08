Чистые международные резервы НБУ в мае сократились на 1,1% с 17,576 млрд долларов до 17,377 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
С начала года они сократились на 4,1% с 18,144 млрд долларов, а в 2020 году чистые резервы увеличились на 14,5% с 15,785 млрд долларов.
Официальные резервные активы НБУ в мае сократились на 0,6% с 28 млрд долларов до 27,840 млрд долларов, с начала года снизились на 4,4% с 29,133 млрд долларов, а в 2020 году они увеличились на 15,1% с 25,302 млрд долларов.
При этом валовые резервные обязательства в мае увеличились на 0,4% до 10,463 млрд долларов, в 2020 г. они увеличились на 16,2% с 9,518 млрд долларов.
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