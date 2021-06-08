ГФС проводит обыски в «Нафтогазе»

Государственная фискальная служба Украины проводит обыски в АО НАК «Нафтогаз Украины». Компанию подозревают в уклонении от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС на странице в Facebook.

Как отмечается, начиная с октября 2015 года по настоящее время должностные лица АО «НАК «Нафтогаз Украины» не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО «Газпром» (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС.

Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако АО НАК «Нафтогаз Украины» не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующие акты приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не производится, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются.

Вместе с тем за период расследования сотрудники Государственной фискальной службы собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов. Добыты доказательства, что должностные лица НАК «Нафтогаз Украины» не подавали в Энергетическую таможню ГФС полный пакет документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа.

При этом, в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям как должностных лиц АО НАК «Нафтогаз Украины» так и Энергетической таможни ГФС.

Окончательная сумма причиненного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы.