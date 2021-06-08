Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)

Компания по производству электромобилей Tesla представила флагманский электрический седан Tesla Model S Plaid, который станет «самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных».
Презентация прошла на заводе во Фремонте (штат Калифорния).
Гендиректор Илон Маск, подчеркнул, что новейшая итерация Model S не преподнесла сюрпризов: новый дизайн аккумуляторной батареи, улучшенный тепловой насос, роторы двигателей с углеродной оболочкой и новый рекорд коэффициента лобового сопротивления 0,208.
Кроме того, на презентации электрический седан разгонялся от 0 до 100 км/ч за 1,99 секунды, что, по словам Маска, преодолевает двухсекундный барьер, который никогда не удавалось преодолеть ни одному серийному автомобилю.
Как сообщают производители, электрокар имеет три двигателя суммарной пиковой мощностью 1020 л.с, и развивает максимальную скорость 322 км/ч (с соответствующими шинами). Электрокар может проехать около 625 км на одной зарядке. Повышенная скорость зарядки дает водителям запас хода на 300 км/ч всего за 15 минут.
В новой модели S также есть новый аккумулятор, новая трансмиссия.
По словам Маска, новый тепловой насос, который питает систему отопления, вентиляции и кондиционирования Plaid, на 30% лучше работает в холодную погоду и требует на 50% меньше энергии для обогрева и охлаждения кабины, что означает незначительное ухудшение характеристик в холодную погоду.
Фото: elektrowoz.pl
Интерьер Model S также имеет ряд обновлений, некоторые из которых уже были раскрыты, в том числе рулевое колесо с вилкой, вызвавшее удивление и дополнительное внимание у многих.
Программное обеспечение автомобиля разработано так, чтобы учиться на поведении водителя, адаптируясь к его потребностям, так что, если, скажем, вы склонны отступать с проезжей части определенным образом, автомобиль геокодирует это место и в конечном итоге выполняет это действие через систему автопилота.
Фото: elektrowoz.pl
«Это будет просто сводить к минимуму объем ввода, который вам нужно сделать, пока машина просто не прочитает ваши мысли», — сказал Маск.
Поставки этой модели стартуют 25 июня в пятницу вечером.
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