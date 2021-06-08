Как изменилась средняя зарплата женщин и мужчин в Украине с 2007 года (инфографика)

Гендерный разрыв в оплате труда, то есть разница в средней заработной плате женщин и мужчин, остается общемировой проблемой.
До пандемии коронавируса аналитики Всемирного экономического форума считали, что на устранение гендерного разрыва может потребоваться около 100 лет. Но пандемия ухудшила неравенство, и ВЭФ увеличил свой прогноз до 136 лет.
Журналисты проанализировали, на сколько отличалась средняя зарплата мужчин и женщин в Украине последние 15 лет.
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По состоянию на начало 2021 года зарплаты женщин в Украине в среднем почти на 18% меньше, чем зарплаты мужчин.
Средняя зарплата мужчин в Украине всегда была выше, чем у женщин. Например, в 2007 году женщины получали в среднем 1 тыс. 150 грн в месяц, а мужчины – 1 тыс. 578 грн. Разрыв составлял 27,1%.
К 2010 году разрыв между среднемесячным заработком мужчин и женщин сократился до 22,2%. Мужчины в Украине зарабатывали около 2 тыс. 538 грн в месяц, женщины – 1 тыс. 974 грн.
В 2014 году женщины зарабатывали около 3 тыс. 37 грн в месяц, на 23,7% меньше, чем мужчины (3 тыс. 979 грн). Разрыв увеличился к 2016 году: мужчины зарабатывали чуть больше 6 тыс. грн, а женщины – 4 тыс. 480 грн.
В 2018 году разница между среднемесячным заработком женщин и мужчин составляла 22,3%: мужчины – 10 тыс. 83 грн, женщины – 7 тыс. 830 грн.
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Средняя зарплата мужчин в 2019 году составила 11 тыс. 961 грн в месяц, у женщин – 9 тыс. 237 грн. В прошлом году гендерный разрыв в оплате труда немного сократился: мужчины в месяц получали в среднем 13 тыс. 35 грн, женщины – 10 тыс. 373 грн.
По состоянию на первый квартал 2021-го в Украине женщины получают в среднем почти на 18% меньшую зарплату по сравнению с мужчинами.
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