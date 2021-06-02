Правительство начало подготовку к отопительному сезону

Кабинет Министров Украины начал подготовку к следующему отопительному сезону. План будет предусматривать все детали и ответственность.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 9 июня.
«Это важный вопрос национальной безопасности. По представлению Министерства энергетики утвердим сегодня соответствующий план подготовки, где определены все детали и ответственность за процесс», — сказал он.
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Как сообщил премьер, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубометров газа «и продолжается его закачка, чтобы отопительный сезон прошел без сбоев и спокойно».
Кроме того, на складах почти 1,4 млн тонн угля. «Особое внимание этому процессу необходимо уделить, чтобы страна полностью была обеспечена и были понятны источники поставок», — сказал он.
По его словам, отдельно в плане указано, что «Министерство энергетики и Министерство регионального развития должны до начала отопительного сезона принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии».
Шмыгаль сообщил, что план реструктуризации касается долгов теплоэнергетики, которые поставляют тепло и горячую воду для населения.
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