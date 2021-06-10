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Мировой автопром вырос на 17%

Мировой автопром вырос на 17%

По данным OICA, Всемирной организации автопроизводителей, в первом квартале 2021 года глобальным автопромом было произведено около 21,1 млн ед. автотранспорта, на 17% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Наибольшую долю в этом производстве охватили легковые автомобили, выпуск которых составил 14,7 млн шт. По сравнению с первым кварталом 2020 года мировое производство легковых авто увеличилось на 16%, сообщает Укравтопром.

Выпуск легких коммерческих авто вырос на 13%, до 5,05 млн шт, а тяжелых грузовиков на 57%, до 1,3 млн шт.

В то же время производство автобусов не достигло прошлогоднего уровня-было изготовлено 42,6 тыс. ед., что на 29% меньше, чем год назад.

Крупнейшим национальным автопроизводителем остается Китай, с заводов которого за три месяца вышло 6,35 млн ед. автотранспорта. В годовом исчислении объемы автопроизводства в КНР увеличились почти на 82%.

На втором месте США с результатом 2,5 млн автотранспортных средств (минус 0,7%).

Третий результат показал японский автопром, за квартал изготовив около 2,3 млн автомобилей и автобусов (минус 4%).

На четвертой позиции рейтинга Индия, которая нарастила объемы автопроизводства на 31% до 1,3 млн шт.

Замыкает ТОП-5 мировых автопроизводителей Германия с результатом 992,5 тыс. машин (минус 8%).

По материалам НВ
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