Маск решил отменить выход самой быстрой Tesla

Илон Маск написал в своем блоге, что Plaid+ больше не существует, сославшись на то, что версия Plaid (без «+») будет столь же хороша.
«Plaid+ отменяется. В нем нет необходимости, потому что Model S Plaid и так очень хороша. От 0 до 60 миль в час – менее чем за 2 секунды. Самый быстрый серийный автомобиль из когда-либо созданных», – написал он.
Версия Model S Plaid+ больше недоступна для заказа на американском сайте Tesla, хотя там, как и раньше, указаны прежние ориентировочные сроки выхода — середина 2022 года.
По-видимому, Plaid за $119 990 сможет обеспечить примерно тот же уровень производительности, что и Plaid+ за $149 990. В то же время, хотя Model S Plaid может ездить так же быстро, как Plaid+, существует проблема диапазона.
Отмененная версия обещала 520 миль (837 км) без подзарядки, тогда как у обычной версии должно хватать заряда примерно на 350 миль (563 км). Дополнительные 25 миль (40 км) можно разблокировать, выбрав базовую модель Long Range за $79 990.
Еще одной из причин отмены Plaid Plus может быть нехватка микросхем. При этом проблема в последние месяцы коснулась не только Tesla, но и всех автомобильных производителей.
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