Нарушения на миллион. В Украине утвердили перечень штрафов для игорного бизнеса

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) утвердила проект постановления Кабмина относительно финансовых санкций к операторам азартных игр.

Об этом говорится на сайте КРАИЛ.

За что могут штрафовать: основаниями для штрафа могут стать материалы, составленные в рамках плановой или внеплановой проверки обладателя лицензии для проведения азартных игр.

В частности, штрафовать руководителей казино и залов игровых автоматов будут за:

незарегистрированных игроков;

изменение конструкции оборудования;

отсутствие лицензии;

использование непроверенного оборудования;

незаконную рекламу азартных игр.

Наименьший штраф – 980 тыс. грн – получат букмекеры без лицензии, а самый большой – 6 млн грн – придется заплатить тем, кто будет использовать несертифицированное оборудование.

Напомним, на прошлой неделе депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект 2713-д, который предусматривал снижение налоговых ставок для игорного бизнеса с 18% до 10% от дохода. Проект закона отправили на доработку.

Справка Finance.ua:

С февраля комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала 151 лицензию из 257 поданных организаторами заявок.