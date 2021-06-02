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Нарушения на миллион. В Украине утвердили перечень штрафов для игорного бизнеса

Нарушения на миллион. В Украине утвердили перечень штрафов для игорного бизнеса

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) утвердила проект постановления Кабмина относительно финансовых санкций к операторам азартных игр.

Об этом говорится на сайте КРАИЛ.

За что могут штрафовать: основаниями для штрафа могут стать материалы, составленные в рамках плановой или внеплановой проверки обладателя лицензии для проведения азартных игр.

В частности, штрафовать руководителей казино и залов игровых автоматов будут за:

  • незарегистрированных игроков;
  • изменение конструкции оборудования;
  • отсутствие лицензии;
  • использование непроверенного оборудования;
  • незаконную рекламу азартных игр.

Наименьший штраф – 980 тыс. грн – получат букмекеры без лицензии, а самый большой – 6 млн грн – придется заплатить тем, кто будет использовать несертифицированное оборудование.

Напомним, на прошлой неделе депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект 2713-д, который предусматривал снижение налоговых ставок для игорного бизнеса с 18% до 10% от дохода. Проект закона отправили на доработку.

Справка Finance.ua:

  • С февраля комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала 151 лицензию из 257 поданных организаторами заявок.
  • По данным Опендатабот, чтобы открыть казино в Киеве, необходимо приобрести лицензию стоимостью 360 млн грн (около 13 млн долл.), которая выдается на 5 лет. В других городах такая же лицензия обойдется в 180 млн грн (6,5 млн долл.).
По материалам НВ
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