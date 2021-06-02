Нарушения на миллион. В Украине утвердили перечень штрафов для игорного бизнеса

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) утвердила проект постановления Кабмина относительно финансовых санкций к операторам азартных игр.
Об этом говорится на сайте КРАИЛ.
За что могут штрафовать: основаниями для штрафа могут стать материалы, составленные в рамках плановой или внеплановой проверки обладателя лицензии для проведения азартных игр.
В частности, штрафовать руководителей казино и залов игровых автоматов будут за:
Наименьший штраф – 980 тыс. грн – получат букмекеры без лицензии, а самый большой – 6 млн грн – придется заплатить тем, кто будет использовать несертифицированное оборудование.
Напомним, на прошлой неделе депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект 2713-д, который предусматривал снижение налоговых ставок для игорного бизнеса с 18% до 10% от дохода. Проект закона отправили на доработку.
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