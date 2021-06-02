Банк Кредит Днепр присоединился к BankID НБУ

В рамках цифровой трансформации бизнеса Банк Кредит Днепр присоединился к системе электронной идентификации BankID Национального банка Украины.

Финансовый регулятор внес банковское учреждение, принадлежащее известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому из ТОП-10 Forbes Ukraine, в перечень банков-партнеров на официальном сайте BankID НБУ.

В пресс-службе Банка Кредит Днепр подтвердили эту информацию.

«Теперь все клиенты, которые прошли идентификацию в Банке Кредит Днепр и зарегистрировались в его приложении FreeBank, смогут пользоваться упрощенной системой идентификации на порталах государственных учреждений Украины, поддерживающих такую авторизацию. Для авторизации достаточно будет использовать логин и пароль FreeBank или номер карты и номер телефона, привязанные к карте Банка Кредит Днепр», — рассказали в его пресс-службе.

«В настоящее время такой сервис — обязательная составляющая цифрового арсенала любого финансового учреждения, уважающего своего клиента и нацеленного на долгосрочное и эффективное сотрудничество с ним», — прокомментировал этот шаг Тарас Горкун, заместитель председателя правления по розничному бизнесу и digital-трансформации Банка Кредит Днепр.

К нынешнему времени систему дистанционной идентификации BankID НБУ поддерживают около сотни финансовых учреждений и систем дистанционного обслуживания, в том числе в сфере предоставления государственных административных сервисов, среди которых Единый государственный веб-портал электронных услуг «ДІЯ 2.0» и соответствующее приложение, Единый государственный портал административных услуг, персональный кабинет водителя на сайте МВД, «Киев ID» — Единый аккаунт киевлянина, городской портал электронных сервисов Харькова, Единая система местных петиций, а также все дистанционные электронные сервисы Госгеокадастра.

Система BankID — это общебанковский механизм дистанционной цифровой идентификации клиентов банков, созданный Национальным банком Украины, объединяющий 35 банков, в том числе все системно значимые, в которых обслуживается 99% украинских пользователей платежных карт. Благодаря этому дистанционными цифровыми услугами может пользоваться практически каждый украинец. Количество успешных идентификаций в системе за I квартал 2021 года составляло почти 4,5 млн, а на протяжении 2020 года — почти 7,6 млн.

BankID позволяет дистанционно получать не только административные, но и банковские услуги, среди которых открытие счетов или кредитование. Первичную идентификацию физлица в его присутствии проводит любой из банков – участников системы BankID. После этого вам доступны все сервисы в цифровых каналах и на сайтах любой компании или банка, которые являются участниками системы BankID НБУ.

Чтобы получить сотни услуг или справок от органов государственной власти и их подразделений, достаточно ввести свои логин-пароль к системе онлайн-банкинга — это фактически уникальная электронная цифровая подпись, которая идентифицирует пользователя по таким параметрам, как ФИО, дата рождения, паспортные данные и адрес места регистрации, контактный номер телефона и электронная почта, скан-копии паспортного документа и идентификационного кода при наличии. С помощью BankID можно, не покидая дома, например, зарегистрировать бизнес и открыть для него банковские счета, в считанные минуты получить свидетельство о рождении ребенка, запросить информацию про транспортные средства на сайте МВД или поставить авто на учет, получить выписку о вашей недвижимости и данные из других госреестров, зарегистрироваться для получения государственных выплат и социальных пособий и совершить еще сотни других операций. Для этого достаточно лишь иметь идентификатор BankID НБУ, компьютер, ноутбук или смартфон с доступом к сети нтернет и открытый счет в банке, который является участником BankID НБУ.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, который принадлежит известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом.