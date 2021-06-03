Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)

В мае средняя цена на квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 626 долл./кв. м, по сравнению с апрелем средняя цена увеличилась на 0,4%. В национальной валюте уменьшилась – на 1,2% до 44 871 грн/кв. м.

Об этом свидетельствует аналитика портала 100realty.ua.

За год средняя цена 1 кв. м квартир выросла в долларах – на 15,9%, в гривнах – на 18,3%.

Средние цены по расположению и количеству комнат:

левый берег: 1-комн. – 41 365 грн/кв. м, 2-комн. – 36 567 грн/кв. м, 3-комн. – 33 449 грн/кв. м.;

правый берег: 1-комн. – 43 618 грн/кв. м, 2-комн. – 41 346 грн/кв. м, 3-комн. – 40 631 грн/кв. м.;

центр: 1-комн. – 64 607 грн/кв. м, 2-комн. – 63 301 грн/кв. м, 3-комн. – 63 601 грн/кв. м.

За прошлый месяц в национальной валюте зафиксировано увеличение усредненных цен на 0,5% в Деснянском районе. В других административных районах Киева уменьшение – от 0,2% в Печерском до 1,4% в Оболонском.

Стоимость по районам:

Голосеевский – 46 285 грн/кв. м.;

Дарницкий – 37 042 грн/кв. м.;

Деснянский – 28 104 грн/кв. м.;

Днепровский – 38 281 грн/кв. м.;

Читайте также: Сколько стоит жилье в новостройках разных районов Киева

Оболонский – 39 544 грн/кв. м.;

Печерский – 65 407 грн/кв. м.;

Подольский – 42 872 грн/кв. м.;

Святошинский – 32 892 грн/кв. м.;

Соломенский – 39 662 грн/кв. м.;

Шевченковский – 52 785 грн/кв. м.

Предложение. За год предложение квартир в Киеве уменьшилось на 17%. Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в мае составила 13,9% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,6% ниже средней цены апреля и составляет 43 805 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте – на 2%, 1 587 долл. США/кв. м.

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 29% от общего количества, в Центре Киева – 21%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 34% и 4-комнатные – 10%.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.