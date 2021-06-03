Стоимость квартир на вторичке Киева (инфографика)

В мае средняя цена на квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 626 долл./кв. м, по сравнению с апрелем средняя цена увеличилась на 0,4%. В национальной валюте уменьшилась – на 1,2% до 44 871 грн/кв. м.
Об этом свидетельствует аналитика портала 100realty.ua.
За год средняя цена 1 кв. м квартир выросла в долларах – на 15,9%, в гривнах – на 18,3%.
Средние цены по расположению и количеству комнат:
За прошлый месяц в национальной валюте зафиксировано увеличение усредненных цен на 0,5% в Деснянском районе. В других административных районах Киева уменьшение – от 0,2% в Печерском до 1,4% в Оболонском.
Стоимость по районам:
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Предложение. За год предложение квартир в Киеве уменьшилось на 17%. Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в мае составила 13,9% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 3,6% ниже средней цены апреля и составляет 43 805 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте – на 2%, 1 587 долл. США/кв. м.
В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 50%. Квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 29% от общего количества, в Центре Киева – 21%.
При этом в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 24%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 34% и 4-комнатные – 10%.
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