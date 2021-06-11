Владельцы электромобилей в Европе ездят больше, чем собственники авто с ДВС — исследование

В странах Европы владельцы электромобилей в среднем ежегодно проезжают на 630 км больше, чем владельцы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
Об этом говорится в проведенном по заказу компании Nissan исследовании.
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В частности, владельцы электрокаров в Европе проезжают ежегодно в среднем 14,3 тысячи км, а владельцы машин с ДВС — 13,6 тысячи км.
При этом больше всего на своих электромобилях ездят итальянцы (более 15 тысяч км) и голландцы (более 14,8 тысяч км).
«Таким образом, фактор запаса хода электромобилей не влияет на поездки, если инфраструктура хорошо развита», — констатирует издание.
Согласно результатам исследования, в Европе сейчас 69% владельцев электрокаров довольны существующей инфраструктурой.
Более того, 70% владельцев электромобилей заявили, что их дальность оказалась лучше, чем они ожидали.
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