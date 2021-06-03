0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 481 0

В Киеве водителям упростят поиск мест для парковки

В Киеве водителям упростят поиск мест для парковки

На базе сервиса «Киев Цифровой» заработает программа, которая позволит водителям находить паркоместа, а столичной власти — оценить необходимость в дополнительных паркингах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

Читайте также: Как заменить водительское удостоверение в «Дії»

«В приложении содержится онлайн-карта паркингов, доступных в городе, с помощью которой автовладельцы смогут быстро найти место для своего авто. Кроме того, автовладельцы смогут оплатить с помощью приложения услуги по парковке, а также штрафы за нарушение правил», — написал Таций.

По его словам, этот цифровой инструмент может стать неким средством для мониторинга количества паркомест в Киеве.

Программа позволит проанализировать, в каких частях города есть необходимость в дополнительных паркингах, оценить общую потребность в паркоместах, а также выработать решения для более эффективного использования уже имеющейся парковочной инфраструктуры.

Эти данные, в свою очередь, могут лечь в основу для дальнейшего планирования строительства в городе.

«Кроме того, появление такого цифрового инструмента эффективно дополняет решение о запрете оставлять автомобили на тротуарах, которое недавно было принято Кабинетом министров Украины. Так, благодаря удобному поиску паркомест вблизи с помощью приложения водители будут меньше ставить собственные авто вдоль проезжей части. Это, в свою очередь, позволит несколько разгрузить дороги от пробок, которые возникают на узких улицах в результате заставленных автомобилями обочин», — подчеркнул чиновник.

Программа также будет доступна для использования инспекторов по парковке, которые смогут автоматически фиксировать нарушения. Это позволит обеспечивать их быстрое устранение и уведомление владельца о штрафных санкциях, которые последний сможет оплатить онлайн.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.