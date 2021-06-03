В Киеве водителям упростят поиск мест для парковки

На базе сервиса «Киев Цифровой» заработает программа, которая позволит водителям находить паркоместа, а столичной власти — оценить необходимость в дополнительных паркингах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.
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«В приложении содержится онлайн-карта паркингов, доступных в городе, с помощью которой автовладельцы смогут быстро найти место для своего авто. Кроме того, автовладельцы смогут оплатить с помощью приложения услуги по парковке, а также штрафы за нарушение правил», — написал Таций.
По его словам, этот цифровой инструмент может стать неким средством для мониторинга количества паркомест в Киеве.
Программа позволит проанализировать, в каких частях города есть необходимость в дополнительных паркингах, оценить общую потребность в паркоместах, а также выработать решения для более эффективного использования уже имеющейся парковочной инфраструктуры.
Эти данные, в свою очередь, могут лечь в основу для дальнейшего планирования строительства в городе.
«Кроме того, появление такого цифрового инструмента эффективно дополняет решение о запрете оставлять автомобили на тротуарах, которое недавно было принято Кабинетом министров Украины. Так, благодаря удобному поиску паркомест вблизи с помощью приложения водители будут меньше ставить собственные авто вдоль проезжей части. Это, в свою очередь, позволит несколько разгрузить дороги от пробок, которые возникают на узких улицах в результате заставленных автомобилями обочин», — подчеркнул чиновник.
Программа также будет доступна для использования инспекторов по парковке, которые смогут автоматически фиксировать нарушения. Это позволит обеспечивать их быстрое устранение и уведомление владельца о штрафных санкциях, которые последний сможет оплатить онлайн.
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