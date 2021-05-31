Как заменить водительское удостоверение в «Дії»

Заменить водительское удостоверение теперь можно в «Дії». Подать заявку на новое удостоверение онлайн займет всего 5 минут.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса госуслуг.

Как это сделать:

надо зайти в приложение «Дія» — Раздел «Услуги» — «Замена удостоверения водителя»;

выбрать причину замены и указать место регистрации проживания;

подтвердить наличие актуальной медицинской справки, указать группу крови, резус-фактор;

выбрать удобный сервисный центр, в котором заберете новое водительское удостоверение;

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указать контактные данные и подписать заявление;

после подписания и отправки необходимо произвести оплату за услугу, иначе заявление будет отменено.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь:

ID-карту;

действующую медицинскую справку установленного образца (действительную на дату подачи заявления), которая подтверждает отсутствие ограничений, при которых не разрешается управлять транспортным средством, и содержит сведения о группе крови и резус-факторе.

Справка Finance.ua:

В мае во время совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля был рассмотрен проект, благодаря которому растаможивание авто можно будет осуществить с помощью «Дії» — глава Кабмина поддержал идею.