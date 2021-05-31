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Как заменить водительское удостоверение в «Дії»

Как заменить водительское удостоверение в «Дії»

Заменить водительское удостоверение теперь можно в «Дії». Подать заявку на новое удостоверение онлайн займет всего 5 минут.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса госуслуг.

Как это сделать:

  • надо зайти в приложение «Дія» — Раздел «Услуги» — «Замена удостоверения водителя»;
  • выбрать причину замены и указать место регистрации проживания;
  • подтвердить наличие актуальной медицинской справки, указать группу крови, резус-фактор;
  • выбрать удобный сервисный центр, в котором заберете новое водительское удостоверение;

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  • указать контактные данные и подписать заявление;
  • после подписания и отправки необходимо произвести оплату за услугу, иначе заявление будет отменено.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь:

  • ID-карту;
  • действующую медицинскую справку установленного образца (действительную на дату подачи заявления), которая подтверждает отсутствие ограничений, при которых не разрешается управлять транспортным средством, и содержит сведения о группе крови и резус-факторе.

Справка Finance.ua:

  • В мае во время совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля был рассмотрен проект, благодаря которому растаможивание авто можно будет осуществить с помощью «Дії» — глава Кабмина поддержал идею.
  • 17 мая команда Минцифры во время Diia Summit 2.0 представила масштабное обновление «Дії» — более 10 новых электронных услуг. Что именно теперь доступно в мобильном приложении и на сайте «Дія» — читайте по ссылке.
По материалам Finance.UA
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