Расширили перечень признаков безнадежной задолженности

С 23 апреля 2021 года расширен перечень признаков безнадежной задолженности.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве.

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Что изменилось:

теперь безнадежной является задолженность физлица, которая осталась непогашенной перед ипотекодержателем после проведения обращения взыскания на предмет ипотеки путем внесудебного урегулирования на основании договора, если законом или договором предусмотрено, что после завершения такого внесудебного урегулирования любые последующие требования ипотекодержателя по исполнению должником – физическим лицом основного обязательства недействительны.

Также определено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются такие доходы:

основная сумма долга плательщика налога по ипотечному кредиту в иностранной валюте, обеспеченному ипотекой жилой недвижимости, аннулированного кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности;

суммы, на которые уменьшен долг физического лица путем проведения реструктуризации обязательств, предусмотренных кредитным договором, в соответствии с которым кредитором был предоставлен заемщику – физическому лицу кредит в иностранной валюте, если такая реструктуризация проведена в соответствии с порядком и на условиях, установленных разделом IV «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О потребительском кредитовании» или пунктом 5 раздела «Заключительные и переходные положения» Кодекса Украины по процедурам банкротства (пп. 165.1.59 п. 165.1 ст. 165 НКУ ).

Не облагается налогом доход, полученный от сделки по отчуждению жилой недвижимости банками в порядке обращения взыскания по договорам ипотеки, обеспечивающим кредит, предоставленный в иностранной валюте.

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Вместе с тем, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включается доход, полученный плательщиком налога как дополнительное благо в виде основной суммы долга, прощенного кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности, в случае если его сумма превышает 25% одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года.

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Кредитор обязан уведомить налогоплательщика – должника об аннулировании долга и включить сумму аннулированного долга в налоговый расчет суммы дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, по итогам отчетного периода, в котором такой долг был прощен.

Должник самостоятельно уплачивает налог с таких доходов и отражает их в годовой налоговой декларации.