Расширили перечень признаков безнадежной задолженности

С 23 апреля 2021 года расширен перечень признаков безнадежной задолженности.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве.
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Что изменилось:
Также определено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются такие доходы:
Не облагается налогом доход, полученный от сделки по отчуждению жилой недвижимости банками в порядке обращения взыскания по договорам ипотеки, обеспечивающим кредит, предоставленный в иностранной валюте.
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Вместе с тем, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включается доход, полученный плательщиком налога как дополнительное благо в виде основной суммы долга, прощенного кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой банкротства, до истечения срока исковой давности, в случае если его сумма превышает 25% одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года.
Кредитор обязан уведомить налогоплательщика – должника об аннулировании долга и включить сумму аннулированного долга в налоговый расчет суммы дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, по итогам отчетного периода, в котором такой долг был прощен.
Должник самостоятельно уплачивает налог с таких доходов и отражает их в годовой налоговой декларации.
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