В МВФ заявили, что изменение климата может привести к финансовому кризису

Изменение климата создает серьезные риски для стабильности финансовой системы и может привести к финансовому кризису.
Об этом Тобиас Адриан, директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ, сказал в комментарии CNN.
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«Климатический кризис развивается медленно, но является потенциально катастрофическим», — заявил он.
Адриан напомнил, насколько сильно экономика Багамских островов и Филиппин пострадала в последние годы из-за ураганов и тайфунов.
«Есть много стран, где климатическая катастрофа является разрушительной для финансовой системы», — добавил представитель МВФ.
Как сообщалось, по данным ООН, сегодня существует 40%-ная вероятность того, что в ближайшие пять лет в мире потеплеет настолько, что наступит климатическая катастрофа.
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