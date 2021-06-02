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Страны, в которых лучше всего путешествовать на авто

Страны, в которых лучше всего путешествовать на авто

Украина заняла первое место в рейтинге стран с самыми низкими ценами в Европе.

Об этом свидетельствуют данные исследования туристического поисковика momondo.ua. Портал проанализировал 31 страну Европы и оценил их по шести категориям: климат, безопасность и инфраструктура, цены, трафик и окружающая среда, прокат авто, природа и достопримечательности. В рамках этих категорий были определены 17 факторов, которые со всех сторон характеризуют страну с точки зрения привлекательности для путешественников.

Европейские страны, которые стоит исследовать за рулем:

  • Португалия заняла почетное первое место как лучшая страна для автомобильной поездки по Европе, потому что здесь хорошие дороги, прекрасная природа и много достопримечательностей, а также невысокие цены на аренду авто;
  • Испания заняла второе место, получив высокие оценки почти в тех же категориях;
  • хотя погода в Люксембурге не самая лучшая, он попал в тройку победителей благодаря своей удивительной природе и достопримечательностям. Кроме того, здесь приемлемые цены на прокат авто, проживание и топливо и бесплатные дороги, что уменьшает стоимость поездки.

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Анализ также показывает, какие страны получили высокие оценки в каждой категории. Ниже приведены некоторые выводы из исследования.

Цены. Эта категория показывает, насколько в стране доступно топливо, проживание и парковка, а также политику платы за проезд по автомагистралям. Первое место здесь заняла Украина, за ней следуют Литва, Россия, Польша и Румыния.

Прокат авто. В этой категории страны отсортированы не только по цене на аренду, но и по рейтингам прокатных агентств. Словакия вышла на первое место за счет удачной комбинации недорогой аренды авто и высоких рейтингов компаний по прокату. Также в пятерку вошли Латвия, Словения, Румыния и Польша.

Погода. Небольшое количество осадков и много солнечных дней – вот рецепт успеха Испании, занявшей в этой категории первое место. За ней следуют Греция, Португалия и Турция.

Безопасность и инфраструктура. В странах, которые получили высокие оценки в этой категории, мало аварий и хорошие дороги. Топ-5 возглавляет Швейцария, за ней в рейтинге – Нидерланды, Германия, Австрия и Швеция.

Трафик и окружающая среда. Эта категория охватывает факторы, связанные с дорожным движением, такие как загрязнение воздуха, заторы и количество автомобилей на 1000 жителей. Она также учитывает количество станций для зарядки электромобилей, что важно для водителей экологически чистых авто. Здесь первое место заняли Нидерланды, на втором месте Норвегия, а замыкают пятерку Финляндия, Исландия и Швеция.

По материалам Finance.UA
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