Страны, в которых лучше всего путешествовать на авто

Украина заняла первое место в рейтинге стран с самыми низкими ценами в Европе.
Об этом свидетельствуют данные исследования туристического поисковика momondo.ua. Портал проанализировал 31 страну Европы и оценил их по шести категориям: климат, безопасность и инфраструктура, цены, трафик и окружающая среда, прокат авто, природа и достопримечательности. В рамках этих категорий были определены 17 факторов, которые со всех сторон характеризуют страну с точки зрения привлекательности для путешественников.
Европейские страны, которые стоит исследовать за рулем:
Анализ также показывает, какие страны получили высокие оценки в каждой категории. Ниже приведены некоторые выводы из исследования.
Цены. Эта категория показывает, насколько в стране доступно топливо, проживание и парковка, а также политику платы за проезд по автомагистралям. Первое место здесь заняла Украина, за ней следуют Литва, Россия, Польша и Румыния.
Прокат авто. В этой категории страны отсортированы не только по цене на аренду, но и по рейтингам прокатных агентств. Словакия вышла на первое место за счет удачной комбинации недорогой аренды авто и высоких рейтингов компаний по прокату. Также в пятерку вошли Латвия, Словения, Румыния и Польша.
Погода. Небольшое количество осадков и много солнечных дней – вот рецепт успеха Испании, занявшей в этой категории первое место. За ней следуют Греция, Португалия и Турция.
Безопасность и инфраструктура. В странах, которые получили высокие оценки в этой категории, мало аварий и хорошие дороги. Топ-5 возглавляет Швейцария, за ней в рейтинге – Нидерланды, Германия, Австрия и Швеция.
Трафик и окружающая среда. Эта категория охватывает факторы, связанные с дорожным движением, такие как загрязнение воздуха, заторы и количество автомобилей на 1000 жителей. Она также учитывает количество станций для зарядки электромобилей, что важно для водителей экологически чистых авто. Здесь первое место заняли Нидерланды, на втором месте Норвегия, а замыкают пятерку Финляндия, Исландия и Швеция.
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