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Мобильная версия YouTube получит новые функции

Мобильная версия YouTube получит новые функции

Разработчики сервиса начали тестирование сразу двух грядущих нововведений. Некоторые владельцы смартфонов уже могут воспользоваться режимом бесконечного воспроизведения выбранного ролика, а также создавать короткие клипы, «вырезая» их из более продолжительного видеоряда.

Первая функция позволяет зацикливать видео: для этого достаточно открыть меню настроек воспроизведения и выбрать соответствующую опцию. После этого видео начнёт воспроизводиться по кругу до выключения настройки или закрытия приложения.

Кроме того, у некоторых пользователей сервиса появилась возможность создавать клипы продолжительностью до 60 секунд из существующих роликов и делиться полученным контентом. Соответствующая экранная кнопка с изображением ножниц находится справа от значка «дизлайк» сразу под роликом.

Оба нововведения пока функционируют в тестовом режиме и доступны лишь на некоторых устройствах. Когда они будут включены в стабильную версию мобильного клиента YouTube, представители сервиса не сообщают.

По материалам 4PDA
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