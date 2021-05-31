Мобильная версия YouTube получит новые функции

Разработчики сервиса начали тестирование сразу двух грядущих нововведений. Некоторые владельцы смартфонов уже могут воспользоваться режимом бесконечного воспроизведения выбранного ролика, а также создавать короткие клипы, «вырезая» их из более продолжительного видеоряда.
Первая функция позволяет зацикливать видео: для этого достаточно открыть меню настроек воспроизведения и выбрать соответствующую опцию. После этого видео начнёт воспроизводиться по кругу до выключения настройки или закрытия приложения.
Кроме того, у некоторых пользователей сервиса появилась возможность создавать клипы продолжительностью до 60 секунд из существующих роликов и делиться полученным контентом. Соответствующая экранная кнопка с изображением ножниц находится справа от значка «дизлайк» сразу под роликом.
Оба нововведения пока функционируют в тестовом режиме и доступны лишь на некоторых устройствах. Когда они будут включены в стабильную версию мобильного клиента YouTube, представители сервиса не сообщают.
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