Мобильная версия YouTube получит новые функции

Разработчики сервиса начали тестирование сразу двух грядущих нововведений. Некоторые владельцы смартфонов уже могут воспользоваться режимом бесконечного воспроизведения выбранного ролика, а также создавать короткие клипы, «вырезая» их из более продолжительного видеоряда.

Первая функция позволяет зацикливать видео: для этого достаточно открыть меню настроек воспроизведения и выбрать соответствующую опцию. После этого видео начнёт воспроизводиться по кругу до выключения настройки или закрытия приложения.

Кроме того, у некоторых пользователей сервиса появилась возможность создавать клипы продолжительностью до 60 секунд из существующих роликов и делиться полученным контентом. Соответствующая экранная кнопка с изображением ножниц находится справа от значка «дизлайк» сразу под роликом.

Оба нововведения пока функционируют в тестовом режиме и доступны лишь на некоторых устройствах. Когда они будут включены в стабильную версию мобильного клиента YouTube, представители сервиса не сообщают.