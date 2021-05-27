ФГВФЛ продал активов обанкротившихся банков на миллиард гривен

Сумма продажи активов обанкротившихся банков в мае стала рекордной – почти 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Фонд гарантирования в мае 2021 года провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых банков, на общую сумму свыше 996 млн грн. Эта сумма продажи активов за месяц стала рекордной, зафиксированной на протяжении последних трех лет.

В мае было проведено 581 открытый электронный аукцион, из них 46 – результативные. Остальные торги не состоялись из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества.

Стоит отметить успешные результаты аукционов по продаже недвижимого имущества ПАО “Мисто Банк”, ликвидация которого была начата в конце января 2021 года, а продажи активов начались уже в марте. В частности, быстро и эффективно проведены аукционы по продаже 12-этажного отеля «Виктория» на побережье Черного моря в Одессе (сумма продажи – 139,3 млн грн, при балансовой стоимости 154 млн грн), а также большого офисного помещения – бывшего филиала «Мисто Банка» общей площадью 2 512,60 кв. м в центре Киева (сумма продажи – 84 млн грн, при балансовой стоимости 82,4 млн грн).

Все средства, полученные от продажи активов обанкротившихся банков, Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.

В мае успешными были аукционы по продаже активов 12 банков:

АО «Родовид Банк» (недвижимое имущество, предметы нумизматики, фалеристики и активы культурной ценности, кредиты юридических лиц, основные средства) на сумму 293,4 млн грн;

АО «Банк «Финансы и кредит» (ипотека, транспорт, портфель кредитов юридических лиц) на сумму 229,3 млн грн;

ПАО «Мисто Банк» (недвижимое имущество) на сумму 228,8 млн грн;

«Мисто Банк» (недвижимое имущество) на сумму 228,8 млн грн; ПАО «Коммерческий банк «Финансовая инициатива» (портфель кредитов юридических лиц) на сумму 148 млн грн;

«Коммерческий банк «Финансовая инициатива» (портфель кредитов юридических лиц) на сумму 148 млн грн; АО «Дельта» (портфель кредитов юридических лиц) на сумму 40,2 млн грн;

АО «Златобанк» (недвижимое имущество, предметы нумизматики, фалеристики и активы культурной ценности) на сумму 26,5 млн грн;

АО «ВТБ Банк» (земельные участки, дебиторская задолженность – права на судно и права на земельные участки) на сумму 19,9 млн грн;

АО АКБ «Аркада» (земельные участки, транспорт) на сумму 6,8 млн грн;

«Аркада» (земельные участки, транспорт) на сумму 6,8 млн грн; АО «Банк Велес» (недвижимое имущество и основные средства) на сумму 1,3 млн грн;

ПАО «Вектор Банк» (портфель кредитов физических лиц (ипотека) на сумму 1,01 млн грн;

«Вектор Банк» (портфель кредитов физических лиц (ипотека) на сумму 1,01 млн грн; ПАО «Диамантбанк» (транспорт, пул активов) на сумму 785 504 грн;

«Диамантбанк» (транспорт, пул активов) на сумму 785 504 грн; ПАО «Банк Камбио» (дебиторская задолженность – права на недвижимость) на сумму 157 699 грн.

По состоянию на 1 июня 2021 года по результатам 46 успешных аукционов уже получена оплата по 15 лотам на общую сумму 99,1 млн грн, по шести из них заключены договоры купли-продажи активов на сумму свыше 5 млн грн. Кроме этого, в течение мая от непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам выручено 317 238 грн.

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