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Умные солнцезащитные очки: чем удивит новинка от Ampere (видео)

Умные солнцезащитные очки: чем удивит новинка от Ampere (видео)

Стартап Ampere внедряет инновационную разработку, которой стали солнцезащитные очки Dusk. В привычный всем людям гаджет смогли встроить множество полезных и неожиданных функций.

Основным новшеством солнцезащитных очков Dusk стала их возможность менять оттенок стекла по желанию пользователя. Контроль осуществляется через приложение и позволяет “затемнить” очки до нужного уровня.

В гаджете используется электрохромное стекло. В таком стекле уровень прозрачности линзы регулируется благодаря поданному на него напряжению. После достижения заданного пользователем уровня прозрачности напряжение больше не требуется и батарея не разряжается.

В очках Dusk степень прозрачности линз можно изменять двумя способами:

Благодаря заранее установленным уровням. То есть пользователю нужно будет выбрать один из трех запрограммированных уровней оттенка стекла, нажав клавишу на очках.

Благодаря приложению на телефоне можно изменить насыщенность оттенка на любую удобную для пользователя. Для этого нужно будет воспользоваться ползунком.

Что еще есть в очках Dusk:

Контроль функций очков осуществляется через приложение на телефоне.

Динамики и микрофон. Это позволяет слушать музыку и говорить по телефону.

Возможность благодаря очкам вызвать Siri или Google Assistant.

Функция поиска очков, если они потерялись. Благодаря приложению на телефоне можно включить функцию “крика” очков – они будут издавать громкие звуки, что позволит их найти.

Батарея Dusk позволит пользоваться очками до 7 дней без подзарядки.

По материалам Телеканал новин 24
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