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В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро ежемесячно на 3 года

В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро ежемесячно на 3 года

В Германии начался эксперимент по изучению базового дохода, в рамках которого его участники в течение трех лет исследования будут получать 1200 евро ежемесячно в течение трех лет.

Об этом сообщает DW.

Более 2 миллионов человек приняли участие в конкурсе, а отобрали для участия в эксперименте 122 человека. Социальный эксперимент направлен на изучение последствий безусловного базового дохода.

Участникам не надо было доказывать социальную незащищенность, в течение эксперимента они могут работать, сколько им хочется, или не работать вообще. Единственная обязанность — раз в полгода заполнять онлайн-анкеты.

Еще 1380 человек также будут заполнять анкеты, однако получать вместо ежемесячной стипендии только символическое возмещение. Выбирали участников по принципу лотереи.

Средства на эксперимент собрали с помощью пожертвований: 150 тысяч частных доноров собрали на эти цели 5,2 миллиона евро. Организатором акции «Мой базовый доход» выступила одноименная неправительственная организация из Берлина. Инициаторы убеждены, что предоставление гражданам базового дохода без всяких условий может решить многие социальные проблемы, а люди с таким доходом жили бы свободнее, креативнее и, в конце концов, счастливее.

«Мы проверим, чем же будут заниматься люди, если дать им на три года материальную стабильность. Будут ли они тратить деньги или откладывать на черный день. Будут ли они ходить на работу или работать по сокращенному графику? Станут ли они более социально сознательными? Или жертвовать больше?” — сказал руководитель исследования Юрген Шупп из Немецкого института экономических исследований.

Кроме социальных аспектов, будут исследоваться и вопросы здоровья. Например, с помощью проб волос можно будет определить изменение фактора стресса.

Критики считают такого рода эксперименты опасными левыми утопиями, которые дают людям полодырничать за счет сообщества. Сторонники, напротив, убеждены, что безусловный базовый доход — это ключ к решению многих проблем. В частности, учитывая изменение условий труда людей из-за автоматизации экономики.

По материалам Економічна Правда
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