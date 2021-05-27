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Рынок смартфонов в Европе вырос практически на треть

Рынок смартфонов в Европе вырос практически на треть

Исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что рынок смартфонов в регионе EMEA в первом квартале текущего года значительно вырос.

Продажи в штучном выражении в период с января по март включительно составили 93,06 млн единиц. Это на 20,9% больше по сравнению с первой четвертью прошлого года. В денежном выражении отрасль показала рост на 29,0%, достигнув объёма $ 31,68 млрд.

Отмечается, что в Европе объём рынка в годовом исчислении подскочил практически на треть — до $ 23,20 млрд. Таким образом, спрос на умные сотовые аппараты начал восстанавливаться после удара коронавируса.

Крупнейшим поставщиком смартфонов в регионе ЕМЕА является Samsung с долей 32,8% по итогам первого квартала текущего года. На втором месте располагается китайская Xiaomi, показавшая результат в 15,4%. Замыкает тройку Transsion (бренды iTel Mobile, Tecno Mobile и Infinix Mobile) — 15,0%. Далее идут Apple и Oppo с показателем 14,3% и 5,1% соответственно.

Все ведущие поставщики значительно увеличили отгрузки смартфонов. Другие бренды сообща контролируют приблизительно 17,4% рынка умных сотовых аппаратов в регионе ЕМЕА.

По материалам 3dnews.ru
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