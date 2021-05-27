Рынок способен диверсифицировать импорт нефтепродуктов - Минэнерго

При необходимости украинский бизнес способен за 10 дней нарастить производство нефтепродуктов до необходимых объемов и, соответственно, увеличить их переработку в портах и перевозку по железной дороге.
Как передает Укринформ со ссылкой на пост Министерства энергетики в Фейсбуке, об этом шла речь на совещании по вопросам стабильной поставки нефтепродуктов на рынок Украины под председательством министра энергетики Германа Галущенко.
В совещании приняли участие представители Минэкономики, «Укрзализныци», Администрации морских портов, производители и трейдеры нефтепродуктов и сжиженного газа, профильные ассоциации.
«В ходе совещания производители заверили, что у них есть достаточный потенциал для наращивания производства нефтепродуктов, производственным мощностям понадобится около 10 дней для выхода на необходимые объемы. Представители „Укрзализныци“ и АМПУ, в свою очередь, подтвердили готовность к увеличению объемов перевозки и перевалки ресурсов в случае необходимости», — говорится в сообщении.
Любая прогнозируемая ситуация относительно ограничения импорта не должна привести к кризисным явлениям на рынке, заявили в министерстве.
«Наши производители готовы увеличивать производство. Минэнерго также готово быстро реагировать, чтобы не оставить стратегические предприятия и потребителей без нефтепродуктов. В то же время, если не возникнет кризисных явлений, рынок способен самостоятельно урегулировать вопрос диверсификации импорта и маршрутов поставок нефтепродуктов», — отметил профильный заместитель министра энергетики Максим Немчинов.
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